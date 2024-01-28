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今低溫特報範圍曝！年前恐有寒流　影響時間長「可能冷到春節」

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今晚到明早低溫特報範圍為新北市、金門縣。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，明日清晨中部以北及東部仍有局部降雨，不過白天開始水氣逐漸減少，溫度也會逐日回升，只有在周五、六東北風稍微增強，北台灣高溫小幅下降。要注意的是，在過年之前也就是下周還會有一波較強冷空氣南下，強度至少可達冷氣團等級，有機會挑戰寒流，且影響時間長，可能持續影響至春節連假。

氣象署發布低溫特報，影響時間為今日下午至明日上午，影響範圍包括新北平溪區、石碇區、坪林區；金門金沙鎮、金湖鎮、金寧鄉、金城鎮、烈嶼鄉、烏坵鄉。北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，今日至明晨新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署）

氣象署預報員葉致均表示，明晨受到中層水氣影響，北部、東部、中部都有局部降雨，不過白天開始水氣減少，降雨範圍多以迎風面為主。周二到周四吹東南風，東部、恆春半島有局部短暫雨，整體水氣減少。

葉致均表示，周五、六東北風略微增強，桃園以北、東部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，周日東北風減弱，又恢復成迎風面降雨。

溫度方面，葉致均表示，明日起各地都會逐日回溫，明天北部、東部20到23度，中南部24到26度，周二以後更暖，周三、四各地高溫都可達25度以上，中南部近山區甚至上看28到30度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

葉致均表示，周五、六東北風增強，但冷空氣強度很弱，只有北台灣高溫略降至21、22度，其他地區變化不大，周日北台灣又回溫到25度。另一周低溫都差不多約15到18度，較為涼爽。

值得注意的是，過年前還會有一波較涼冷空氣南下，葉致均表示，強度至少可達冷氣團等級，目前看來影響時間落在下周，且影響時間比較長，有可能持續到小年夜、除夕等春節連假，但是因為時間相隔仍久，預報變動會比較大，還需持續留意天氣變化。

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