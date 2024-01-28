「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

▲寒冷一周將迎來大回溫。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

再冷一天，周一起明顯回溫！氣象專家林得恩表示，從冬天走入夏天！新的一周天氣大逆轉，將從原先寒冷的情境，直接跳入大回暖的劇本，讓人有種「冰火五重天」的FU，周二至周六中南部高溫落在26至30度。

中央氣象署指出，今天台灣附近仍為東北風的環境，加上華南水氣移入影響，北部及東半部有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

氣象署說，各地夜晚清晨仍偏涼冷，西半部及宜蘭低溫12至14度，其中在空曠地區或近山區有接近10度低溫發生機率，花東約15、16度，白天北部、宜花仍偏涼，高溫約15到17度，中部及台東約19至22度，南部最暖約23到26度。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，從冬天走入夏天！新的一周天氣大逆轉，將從原先寒冷的情境，直接跳入大回暖的劇本，尤其是周二至周六升溫最為明顯，讓人有種冰火五重天的FU。

林得恩分析，由於水氣偏少，加上環境轉為東南風到偏南風，天氣相當晴朗穩定，越往南部走的天氣就越好，越往南部走的氣溫也就越暖，且一天比一天升溫增熱。

林得恩表示，今晨最新預測，周二至周六北部、東北部及澎湖高溫會在22至25度，中南部落在26至30度，東部也有24至27度，金馬分別在20至23度及14至17度間；但還是要提醒大家留意，西半部日夜溫差大，適時添增衣物、保重身體。