　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲寒冷一周將迎來大回溫。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

再冷一天，周一起明顯回溫！氣象專家林得恩表示，從冬天走入夏天！新的一周天氣大逆轉，將從原先寒冷的情境，直接跳入大回暖的劇本，讓人有種「冰火五重天」的FU，周二至周六中南部高溫落在26至30度。

中央氣象署指出，今天台灣附近仍為東北風的環境，加上華南水氣移入影響，北部及東半部有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，各地夜晚清晨仍偏涼冷，西半部及宜蘭低溫12至14度，其中在空曠地區或近山區有接近10度低溫發生機率，花東約15、16度，白天北部、宜花仍偏涼，高溫約15到17度，中部及台東約19至22度，南部最暖約23到26度。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，從冬天走入夏天！新的一周天氣大逆轉，將從原先寒冷的情境，直接跳入大回暖的劇本，尤其是周二至周六升溫最為明顯，讓人有種冰火五重天的FU。

林得恩分析，由於水氣偏少，加上環境轉為東南風到偏南風，天氣相當晴朗穩定，越往南部走的天氣就越好，越往南部走的氣溫也就越暖，且一天比一天升溫增熱。

林得恩表示，今晨最新預測，周二至周六北部、東北部及澎湖高溫會在22至25度，中南部落在26至30度，東部也有24至27度，金馬分別在20至23度及14至17度間；但還是要提醒大家留意，西半部日夜溫差大，適時添增衣物、保重身體。

ET快訊
口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！偉晉凌晨道歉還原始末
偉晉《紅白》爆失言！疑開韓女團黃腔：好想插她們下面，的地瓜球
快訊／國1「一早事故」　只剩1線道可走
「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

外遇「6個時機點」最會發生！有小孩也上榜　心理師嘆：看太多了

超哥貼文一直扯上「台灣人」　鄉民崩潰：憑什麼擅自代表大家

司馬中原告別式　文化部頒總統褒揚令329字全文曝

2024沒立春！「無春寡婦年」不宜嫁娶？　命理師解釋了

過年超好用！LINE免費貼圖「限時11組」一鍵輕鬆領　1款永久使用

鐵拳超派！他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　狂吸1.2萬人響應

皮膚科名醫運動中猝逝　心臟醫曝「身體有3情況」應立刻休息

廣三SOGO百貨福袋預購開跑　最大獎祭24萬元鑽戒

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

獨／Toyz被揍駁「陰謀論」：誰會為流量這樣？　向超哥下戰帖「來打一場拳賽」

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

最新影片曝光！Toyz被超派打爆頭　大安分局到場大喊「不要動」

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

外遇「6個時機點」最會發生！有小孩也上榜　心理師嘆：看太多了

超哥貼文一直扯上「台灣人」　鄉民崩潰：憑什麼擅自代表大家

司馬中原告別式　文化部頒總統褒揚令329字全文曝

2024沒立春！「無春寡婦年」不宜嫁娶？　命理師解釋了

過年超好用！LINE免費貼圖「限時11組」一鍵輕鬆領　1款永久使用

鐵拳超派！他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　狂吸1.2萬人響應

皮膚科名醫運動中猝逝　心臟醫曝「身體有3情況」應立刻休息

廣三SOGO百貨福袋預購開跑　最大獎祭24萬元鑽戒

中國介選我友邦吐瓦魯　「450元美金利誘信」內容曝

快訊／國1「一早事故」　只剩1線道可走

民眾黨小草怨「被當小弟使喚」遭踢出LINE群　高雄黨部主委道歉了

「冬→夏」冰火五重天　再冷1天大回暖飆30℃

2024美妝「隱藏版紅包袋」領取方法　嬌蘭小蜜蜂必收、Sabon玫瑰色太美

巴基斯坦和伊朗互相空襲後　9名巴國工人遭槍殺

年後轉職搶捧金飯碗　人力銀行：必須具備證照、語言能力

友達、達擎登歐洲整合系統展 　透明Micro LED顯示器歐陸首亮相

聯國機構涉暗助哈瑪斯！　以色列：將阻止其戰後行動

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

生活熱門新聞

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

名人運動中猝逝　醫曝3情況應立刻休息

LINE免費貼圖優惠！11款實用貼圖等你下載

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」結果出爐

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

2024沒立春！　命理師解釋了

超哥貼文狂扯台灣人　鄉民氣炸

皮膚科名醫彭于賓上海過世　晨間健身房運動突發心肌梗塞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

一堆人用錯！「菜瓜布海綿」不是拿來洗碗　官方曝正確用法

比Toyz更早！YTR批「醋飯太冰」　超哥反應曝

更多熱門

相關新聞

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

寒流減弱邁入尾聲，今天(27日)入夜到明清晨北部、宜蘭仍寒冷，中南部局部空盪地區下探10度，北部山區、東部有雨，水氣影響到下周二，為未來一周最濕時候，今入夜到明晨3000公尺以上高山有機會降雪，下周一逐日一路回升到下周五，內陸地區高溫上看30度，不過春節前可能還會再有新一波降溫。

大幅回暖再等2天！明晨低溫下探10度　春節前又有一波降溫

大幅回暖再等2天！明晨低溫下探10度　春節前又有一波降溫

冷高壓遞補！周末北東濕冷　下周回暖「留意再變天時間」

冷高壓遞補！周末北東濕冷　下周回暖「留意再變天時間」

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

北台緩升偏涼微冷　今晚2區有雨

北台緩升偏涼微冷　今晚2區有雨

關鍵字：

氣象氣象雲林得恩

讀者迴響

熱門新聞

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

新北大街上行刺！他遭債主氣炸拿刀捅

前BIGBANG勝利人在台北「現身信義夜店區」　留言區正反吵翻天

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

快訊／工人更換熱水器　5F墜下慘死

即／竹科電子廠爆巨響！不明白煙籠罩街道

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

拜登將宣布對台積電等企業設廠補助

30歲留學男拒回國服兵役　下場出爐

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面