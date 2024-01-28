今冷空氣＋水氣夾擊！北台灣濕冷14度　過年前可能又有寒流

▲今日各地天氣預測。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，今日有一小股冷空氣南下，加上華南水氣東移，中部以北、東部天氣較為涼冷且有雨，北宜整天都只有14度左右，明日起全台溫度都將逐步回升，到了周四、五上看30度。另在過年期間會有冷空氣南下，強度至少可達冷氣團等級，甚至有可能是寒流，因此還需多加留意。

氣象署預報員葉致均表示，今日有一小股冷空氣南下，加上華南水氣東移，北部、東部依然有降雨，中部也有零星飄雨，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機會，路面可能積冰。今日北部、宜蘭整天14到15度，花東18到20度，中部17到21度，高屏25到26度。

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▲今晨各地低溫分佈。（圖／氣象署）

葉致均表示，今晚開始高壓中心逐漸出海，明日高壓東移，天氣逐步回溫，北部、東部仍有局部短暫雨，中部山區有零星雨勢，周二吹東南風，東部、北部山區有零星降雨，整體水氣逐漸減少。周五、六水氣增多，基隆北海岸、東部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

葉致均表示，周一起溫度逐日回升，明日北部可達20度，其他地區22到25度。周四、五東南風影響，各地可達25度，中南部28到30度。周六北風增強，北台灣溫度略降。

另外，葉致均表示，在過年前還會有一股冷空氣南下，強度至少可達冷氣團等級，甚至可能跟這一波寒流一樣強，由於時間仍久，因此還要再觀察冷空氣強度及水氣多寡。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）