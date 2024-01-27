明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到　

▲寒流減弱邁尾聲，明晨仍寒冷，局部空曠地區低溫探10度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流減弱邁入尾聲，今天(27日)入夜到明清晨北部、宜蘭仍寒冷，中南部局部空盪地區下探10度，北部山區、東部有雨，水氣影響到下周二，為未來一周最濕時候，今入夜到明晨3000公尺以上高山有機會降雪，下周一逐日一路回升到下周五，內陸地區高溫上看30度，不過春節前可能還會再有新一波降溫。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今明兩天寒流減弱，明天北部、宜蘭依舊偏冷，其他地區早晚冷；明天中層水氣多，北部山區、東半部有局部短暫雨，北部平地、中南部山區有零星降雨，中層水氣將影響到下周二，北部水氣多，下周一、下周二北部、東半部、恆春半島有短暫雨，其他地方多雲到晴。

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下周三水氣轉乾，不過曾昭誠說，下周四環境偏東風，迎風面東半部、恆春半島等有局部短暫雨；下周五、下周六，水氣會再多一點，基隆北海岸、北部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，不過最濕的時刻是在下周二之前。

今入夜到明天清晨也有機會降雪，曾昭誠說明，今天華南水氣移出，3000公尺以上高山還是0度以下，當水氣通過，有機會下霰或降雪。

▲▼未來一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署）



未來一周溫度方面，曾昭誠表示，今明周末兩天比較冷，北部、宜蘭整天溫度約12到15度，中南部入夜到清晨低溫13到15度，局部空曠地區最低溫下探10度，白天高溫20度。

下周一環境轉東風，溫度逐漸回升，曾昭誠表示，下周一各地低溫15度上下，北部高溫回到20度，中南部高溫接近25度，各地溫度都有回升，且一天比一天上升，下周二到下周五，低溫約15到17度，北部高溫接近25度，中南部高溫超過20度，甚至可到28度，內陸近山區局部地區高溫有機會接近30度。

春節天氣最新預測也出爐，曾昭誠表示，春節天氣屬於比較長期預測，春節前還有另一波降溫，但實際時間跟冷空氣強度都還要觀察。