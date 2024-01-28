歲末送暖！金財神協會贈10萬購物券+年菜　吉安7個村弱勢受惠

▲鄉長游淑貞陪同親送購物禮券和豐富年菜，更加碼送龍年開運福袋。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣金財神善心協會於昨27日，在金財神寶殿前發放200份暖心年菜及購物禮券達十萬元，嘉惠吉安鄉南華、福興、稻香、干城、吉安、慶豐、永興及南昌等8村的中低收入戶長者。

鄉長游淑貞當天陪同該協會理事長李秀霞逐一親送購物禮券和豐富年菜，更加碼吉安鄉限量應景龍年開運福袋，也代表鄉親頒發感謝狀，感謝在地宮廟牽起源源不斷的社會愛，帶給弱勢家戶長者滿滿的祝福，祈願新的一年…平安健康！好運龍總來！





位於南華村的金財神廟是全國知名的廟宇，年年吸引來自於全國的信眾大德求財、求事業、求平安健康的信仰所在，21年前戴士溢宮主初創宮廟救苦弱勢，2022年由鄉長游淑貞創立金財神善心協會立案，後續由現任李秀霞理事長亦是威明工程負責人發響迄今，數十年來不間斷為社會注入善行循環，李秀霞攜手協會志工廣募資源，不僅捐贈溫暖年菜、加發禮券給貧困家戶，更長期捐助急難紓困個案，為社會帶來溫馨正能量。

李秀霞理事長說，金財神廟在財神爺指示下長年嘉惠弱勢，過去都是由志工分送家戶所以關懷量無法拓及，得知吉安鄉公所物資捐贈平台的公信力與執行力到位，因此自去年開始加量、加額、加禮券攜手鄉公所提升援助量能，讓救助更落實、更具公信力做好每戶關懷救助，今年會員們不僅精心準備佛跳牆、海鮮羹等營養年菜，更針對中低收長者送暖，提前祝賀長輩們溫馨過好年。

▲鄉長游淑貞代表鄉親頒發感謝狀。

游淑貞鄉長代表鄉親向金財神善心協會表達誠敬謝意，感謝戴士溢宮主當初發起善行，而且年年獲得理監事群延續善行發揚，匯聚企業善緣完成每一次送暖行動，讓社會挹注到位關懷貧困家戶，公所團隊將克盡職責落實圓滿基層服務，攜手社會共力把每一份珍貴資源送到弱勢鄉親手上，創造有愛善行的幸福鄉城。