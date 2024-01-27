年菜外帶夯！頂粵吉品推2萬元佛跳牆賣翻　溫十八推冷凍宅配搶商機

▲頂粵吉品推年菜外帶，佛跳牆一鍋10人份要價破2萬元，依舊賣得嚇嚇叫。（圖／頂粵吉品提供）



記者游瓊華／台中報導

接近2月份，離除夕僅剩不到2周，餐飲業不僅圍爐訂桌全滿，年菜外帶都熱銷。連台中頂級餐廳「頂粵吉品」的2萬多元佛跳牆也賣到缺貨，業者緊急加碼。另外，台中溫體牛霸主「溫十八火鍋餐廳」，今年除了推出外帶自取的鮮牛火鍋組，還破天荒推出冷凍宅配年菜套組，不過兩家餐廳都有訂購期限，想買動作得快。

頂粵吉品表示，店內的佛跳牆限量販售，匯集鮑參翅肚名貴食材，費時厚工燉煮超過10小時的清澈高湯，極富頂粵吉品潮粵特色，一鍋10人份價格2萬2800元，一推出即銷售將近百鍋，緊急加碼。另外，海參炆鮑魚6人份價格9500元也賣破百組，讓人見識到台中人驚人美食消費力。頂粵吉品透露，往年年菜組合限量100組，都加碼至150組，目前倒數搶購預訂中，凡訂購外帶年菜組合就贈送精品級蘿蔔糕與年糕禮盒。

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▲溫十八推冷凍年菜搶商機，滿桌年菜宅配寄回家圍爐，僅要5888元，經濟實惠。（圖／記者游瓊華攝）



台中溫體牛霸主「溫十八火鍋餐廳」今年首次推出冷凍宅配年菜，溫十八總經理蕭淑惠表示，去年除夕當天，就有位客人從台北飆車到台中名帶溫體牛年菜，說是「媽媽愛吃」，讓她很感動，起心動念，今年才會推出冷凍宅配套組。

冷凍宅配套組包括進口牛火鍋組包括進口牛肉片、老饕筋肉、手工牛肉丸，以及富貴蹄膀、步步高升櫻花蝦米糕、運當頭醉蝦，價格僅5888元，相較近萬元桌菜來說相當經濟實惠。