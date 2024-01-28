台南做工行善團為弱勢過年圓夢　完成第251戶市長夫人親慰勞感謝

▲台南市勞工局「做工行善團」為「繕」最樂，28日油漆工會及木工工會與電氣工會志工們共同出帆，前往楠西區進行修繕並全部完工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」為「繕」最樂，28日油漆工會及木工工會與電氣工會志工們共同出帆，前往楠西區進行修繕並全部完工，志工們達成給案家過年圓夢入住的使命，除喜迎案主家人陽光般的笑容之外，在善舉的背後更體會快樂的果實。

勞工局指出，這是做工行善團第251戶愛心修繕義舉，也是黃偉哲市長任內完成的第170戶，落實黃市長最暖心的施政理念「希望家園」，為府城弱勢族群一步一腳印地築夢踏實。市長夫人劉育菁也前往修繕現場慰勞，感謝志工們的溫情付出，並致贈晴天坊手工刺繡涼被枕頭組給案家做為入厝禮。





居住楠西區65歲的莊先生為輕度智能障礙的單親父親，需照顧30多歲極重度多重障礙的兒子及重度智能障礙的女兒，每月全家僅能仰賴老農津貼7千多元，經濟十分困難，區公所將其列為邊緣戶關懷對象。案主所居住的房屋老舊，多處大面積破損，電線、隔間、牆壁等皆嚴重損壞，經楠西區公所何榮長區長通報後，「做工行善團」於12月中啟動會勘並進行修繕，緊鑼密鼓地由多個工會接續合作完成各自專業修繕的部份。

泥水工會完成竹籠泥土牆壁拆除清運施工、浴室與廚房及房間的牆壁與地板磁磚黏貼施工；電氣工會完成臨時用電設備及管路施工、化糞池埋設及管路配設拉線施工、電燈開關與插座安裝施工、衛浴及廚具設備安裝；金屬工會完成浴室及廚房牆壁鐵皮鋼板施工、屋頂鐵皮修補；木工工會完成隔間美化板、矽酸鈣板、天花板輕鋼架施工；鋁製品工會完成房間及客廳鋁門安裝；油漆工會完成浴室牆壁防水處理。本週期間正懿企業有限公司進行房間及浴室拉門安裝，28日則由油漆工會再接棒，並運用「神秘五金行」劇組贈送的油漆材料進行牆面粉刷美化施工；電氣工會完成浴室臉盆裝設；木工工會則從官田區二手倉庫搬運家具、衣櫥、床組至案家作為入厝禮。另餐飲工會團隊28日再次來到楠西修繕現場，提供熱騰騰的美味佳餚午餐為志工們灌注滿滿的活力。





本案馬不停蹄加排期程趕工修屋，28日終於大功告成，案家滿心感激。完工時刻黃偉哲市長夫人與勞工局做工行善團夥伴們一起為案家掛上漆有「做工行善團 有情有疼心ㄟ厝」圖樣木牌，志工們堅持不懈的合作努力，再一次點亮台南的溫暖人間。

修繕期間，楠西區何榮長區長及其團隊、江森原里長都經常前往關懷案家及修繕志工，並提供午餐及點心飲品，大台南總工會溫金輝理事也送飲品到場慰勞志工辛勞。台南直轄市總工會黃江福理事長並捐贈案家洗衣機一台；大台南總工會陳美靜副理事長亦到場關懷並提供多組床包；餐飲工會劉檄穆理事長則致贈石墨烯暖被，希望透過這些愛心捐贈能夠讓案主一家感受到台南最溫暖的人情味。





市長黃偉哲特別感謝勞工局「做工行善團」志工長期不惜犧牲自己的假期為弱勢朋友修繕房屋，樂在公益奉獻之餘，更為社會立下良好的典範。楠西區公所表示案家為邊緣戶，經濟十分弱勢，但社會的溫暖源源不絕，感謝德蘭教養院長期對莊老先生一家的生活支持與協助；民間團體永南愛心慈善會、安定慈善會、中華呂純陽祖師道法協會及照興無極地母宮雪中送炭，致贈莊先生一家紅包及生活物資；遠東百貨公司贈送3套涼被寢具及年節禮盒當作入厝禮；楠西聖濟宮提供熱騰騰的湯圓祝福圓滿成家；照興里長亦準備楠西區盛產的芭樂與蜜棗，感謝志工夥伴大力幫忙為案家「棗」到幸福；楠西區何榮長區長亦代表楠西行善團捐贈1萬元紅包；勞工局結合電氣工會、油漆工會、大台南總工會及志願服務協會寒冬送暖發送年菜、生活物資及紅包；眾人愛心的力量滿溢，讓莊老先生一家有個夢想成真的希望家園及溫馨難忘的好年…。



王鑫基局長表示，衷心感謝所有「做工行善團」志工，尤其是在農曆歲末年終，仍努力不懈為弱勢家庭修繕房屋。在航向台南400年的歷史時刻，楠西區的修繕完成有著承先啟後的意義，不僅代表著做工行善團圓滿了台南行政37區的最後一塊拼圖，也是台南邁入400年的第一件修繕案，此重要的行善里程碑，歸功於志工與各界的善心與努力。

勞工局說，本週假日家庭志工共有四對夫妻檔：油漆工會為吳宏興及劉秀英，薛志強及李美瑩，木工工會為蔡崇安及蔡玉貞，餐飲工會為林佑厚及劉雅惠；父子檔則有木工工會林豊淼及林文賢；母女檔為餐飲工會錢畇方及郭映儀；手足檔有油漆工會李美芬及李美瑩共同參與；志工們齊心協力無私奉獻，透過民間與政府共同合作的力量，協助更多需要幫助的弱勢族群。