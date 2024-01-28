快訊／賴士葆退總召選舉　傅崐萁謝禮讓：我帶著戰斧飛彈來了！

▲賴士葆投震撼彈宣布退選，藍黨團總召由傅崐萁出線。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團將進行總召改選，國民黨立委傅崐萁、賴士葆兩人相繼登記參選，但賴士葆今（28）日下午發出聲明，退出黨團總召選舉，藍黨團總召由傅崐萁出線。傅崐萁表示，感謝賴士葆團結對外，國民黨團需要「靈活」且「強力」的監督將執政12年的民進黨賴政府，感謝賴的「禮讓」與「傳承」，讓黨團能團結一心，砲口一致對外，也讓他能承接此重責大任。

傅崐萁肯定，賴士葆是國民黨優秀、年長且資深的立委，多年來為對抗民進黨衝鋒陷陣、為國民黨團貢獻，議事嫻熟、經驗豐富，自己也是相當敬佩。但面對立法院嶄新的政局，三黨不過半，國民黨團需要「靈活」且「強力」的監督將執政12年的民進黨賴政府，感謝賴士葆委員的「禮讓」與「傳承」，讓黨團能團結一心，砲口一致對外，也讓他能承接此重責大任！

傅崐萁指出，民進黨過去8年執政的種種弊端，必須讓真相攤在陽光下，國會也必須要改革，讓陽光照進立法院，承擔黨團總召大任的挑戰後，一定不辱使命，堅持貫徹國會改革，第一、立法院正、副院長記名投票。第二、總統赴立法院國情報告常態化。第三、強化委員會功能。

第四、正、副院長中立並建立違反議事中立罰則。第五、立法院各項經費透明，定期向人民公布、公開。第六、健全立法院聽證及調查權。第七、制定「藐視國會罪及國會偽證罪」。

最後，傅崐萁再次感謝賴士葆的承讓，展現革新團結的國民黨團，一致對付貪腐、鴨霸的民進黨，「崐萁帶著戰斧飛彈來了！」