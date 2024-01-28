侯友宜高雄謝票「她突倒地」　婦人粉：三太子說只有你可救台灣

▲爭取大位失利的國民黨總統參選人侯友宜展開謝票之旅。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（28）日上午出席2024總統立委大選高雄市感恩茶會，致詞到一半時，台下突然有一名支持者婦人倒地，侯友宜見狀後立即中斷致詞，並連忙跳下台關心、查看，婦人在眾人攙扶下回到座位上休息後，侯友宜也提醒，「妳先坐一下，有什麼事情等等我再聽妳說」。

侯友宜今日上午和黨主席朱立倫，不分區立委當選人柯志恩等人，南下到高雄出席感恩茶會。侯友宜致詞時提到，首先感謝所有偉大的高雄市民，自己也和8位黨籍立委候選人，一起向各位道歉，也感謝大家的支持與疼惜，隨後向台下支持者鞠躬，現場掌聲不斷。

侯友宜也說，雖然自己現在回到新北市，但還是會常常來高雄，無論未來他在哪個職位，甚至沒有職位，都會為台灣為中華民國奮戰。

不過，正當侯友宜致詞到一半時，台下有一名支持者突倒地，侯急忙中斷致詞，並跳下台關心婦人，後來得知是腳扭到，並對該名婦人說，「妳先坐一下，妳腳扭到，等一下有什麼事情，我再當面跟你說」。

侯友宜致詞結束後，也上前關心該名婦人，對方則說三太子指示，「只有侯友宜可以救台灣」，並特地送上拿拜過三太子的水果，腳傷並無大礙。

