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快訊／賴士葆退出藍黨團總召選舉　「我們將炮口一致對外」

▲▼傅崐萁、賴士葆參選國民黨團總召。（合成圖／資料照）

▲傅崐萁、賴士葆參選國民黨團總召。（合成圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委傅崐萁及立委賴士葆皆已登記參選黨團總召，不過，28日賴士葆發出聲明表示，雙方積極複式動員拉票的過程，有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇，他靜心思考這樣的結果違背他的初衷與原則，「在小我與大我、小愛與大愛之間，我選擇退出黨團總召選舉！」

賴士葆表示，他在立法院20多年來擔任過大小黨鞭，與每位黨團成員相處和諧融洽，且已建立深厚的革命情感。選戰只有輸和贏兩種結果，要贏就面臨極殘酷的戰爭，要盡一切的努力爭取最後的勝利，不只他個人積極努力的拉票，周圍的有識之士聽到他要競選總召都大表贊同，對他有很大的期許，也都挺身而出幫忙拉票，包括馬前總統、前市長、現任市長、立委、各界的菁英。

然而，賴士葆指出，隨著投票日靠近，他直接或間接得知，有些黨團成員面臨天人交戰的投票抉擇，表示苦不堪言，紛紛表達希望透過協調，不要讓大家痛苦投票。靜心思考這樣的結果違背他的初衷與原則，畢竟這次國民黨立委席次沒有過半，是極脆弱的多數，想要對未來的賴政府發揮監督制衡的力量，內部的團結遠勝於一切，被撕裂的黨團，造成對立紛爭，自己人先消耗戰力，將無法阻止鴨霸的執政黨，民主政治會繼續沉淪扭曲，只會讓人民痛苦指數增加。

賴士葆宣布，他選擇退出黨團總召選舉，祝福國民黨立法院正副院長的選舉能夠圓滿順利，並且結合所有在野力量發揮強大的監督力量，讓台灣的民主政治步上正軌。
 

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快訊／賴士葆退出藍黨團總召選舉

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