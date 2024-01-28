柯文哲邀藍綠閉門會藍委嘆「不妥」　朱立倫：韓江會展最大誠意

▲朱立倫出席高雄感恩餐會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨「韓江配」擬在29日拜會立法院民眾黨團，民眾黨主席柯文哲表示，黨團要獨立作業，當天他不一定出席，將是閉門會議，不採取網路直播，遭質疑「密室協商」，也引起藍委反彈。國民黨主席朱立倫今（28）日受訪表示，也相信韓、江會用最大的誠意，展現改革的決心，同時也跟其他黨團交換意見，共同爭取支持。

藍綠陣營搶當立法院龍頭，極力爭取8席民眾黨立委的支持，對於柯文哲提出「閉門會議」要求也快速回應，不過外界質疑「閉門會議」打臉了曾痛恨密室協商的柯文哲；柯文哲則說，公開透明不是網路直播、無限上綱，會議結束會給記者訪問，他重提對去年藍白撕破臉的「君悅會」很有意見，「那個哪裡是來討論事情，根本就是來破局而已。」

朱立倫今日上午出席高雄感恩餐會，受訪時被問到可以接受闢室密談柯文哲？朱說，全黨已經共同提名韓江配，由韓院長、江副院長全權爭取黨團及友黨的支持，都予以尊重；也相信韓、江會用最大的誠意，展現改革的決心，同時也跟其他黨團交換意見，共同爭取支持。

至於民眾黨發1.5個月的年終，國民黨則又落空，朱立倫表示，所有黨工同仁都很辛苦，自己知道「沒有福可以同享」，但大家都不離不棄、有難同當，在最困難辛苦的情況下，大家共度難關。

