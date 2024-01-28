超哥貼文一直扯上「台灣人」　鄉民崩潰：憑什麼擅自代表大家

▲超哥貼文狂扯「台灣人」3字，網友看了崩潰「拜託超哥不要一直扯到台灣人好嗎」。（圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／趙蔡州報導

YouTuber超哥（黃伯超）日前用「超派鐵拳」痛打網紅Toyz，事後他多次在臉書「超派人生」吐露心聲，甚至引用《賽德克巴萊》嗆Toyz。對此，有網友表示，超哥的文章經常使用「台灣怎樣、台灣人怎樣」，讓他非常受不了，崩潰說「可以請他不要一直擅自代表台灣人好嗎」。

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▲超哥針對暴力事件再次發文。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友在批踢踢發文，貼出超哥25日在臉書分享的文章，超哥寫到「如果文明是要我卑躬屈膝，那我就帶你看見野蠻的驕傲」、「如果任何人都可以侵門踏戶，帶著惡意開始直播肆意批評店家，如果這樣的行為都可以被視為是合理正確的，那台灣人的價值在哪裡？」

超哥還寫到「試問沒有因，哪來的果；沒有欺上門，哪來的果」、「還是台灣的店家比較衰，面對不合理的找碴，明哲保身就是得逆來順受，因為會有法律作為對方敢欺上門來、蓄意挑釁的保護傘」、「赤裸裸的挑釁，寧可站著死，不能跪著生，揍你犯法，不揍你枉為男兒」。

超哥的文章讓原PO非常崩潰，直呼到底扯什麼台灣人的價值啦，「人家就只是去你的店裡直播吃飯，說你的東西難吃，你就一直543，最後還打到人家頭破血流，你短短幾行字我就不知道翻幾次白眼了，難怪Toyz不想聽你講話，真的滿滿無邏輯廢話」、「不要一直擅自代表台灣人好嗎？」

Twitch直播主、網紅「天菜小姐」近日YouTube也聊到2人的衝突，看到超哥跟Toyz對話時，以及事後貼文中，經常把台灣人掛在嘴邊，真的十分崩潰，她說自己非常討厭一天到晚把台灣價值拿出來講的人，或是整天說「你這個就是丟台灣人的臉」的人，因為台灣人的價值根本不是在一個人身上。

▲其他網友表示，「這種素養想代表台灣人，是誰給他的勇氣」。（圖／翻攝自批踢踢）

其他網友看了貼文後也紛紛贊同，有人說「說得非常好，超哥到底憑什麼代表台灣人、代表台灣價值、代表男人的情緒管理、代表所有餐飲業的做法」、「我不想被他代表」、「直接動手討正義的教育，你根本沒資格代表全部台灣人」、「89邏輯，無懈可擊」、「這種素養想代表台灣人，是誰給他的勇氣」。

也有人說，「很好啊，說人腦殘被揍剛好而已，又是個詐賭販毒仔」、「不就探店，只有你的店不能受公評，呵」、「台灣人才不會這樣動不動就暴力，關台灣人屁事」、「阿超可以閉嘴啦，打人還一直宣傳」、「黑道犯法情勒民粹，扯什麼台灣價值」、「憑什麼這種人可以當代表，哪裡來的自信」。