獨／超哥真的有前科了！　開千萬大牛撞騎士賠6千還被告...判決曝

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不能領良民證了！YouTuber超哥（黃伯超）日前用「超派鐵拳」痛毆網紅Toyz，被控殺人未遂等4項罪名，Toyz也揚言絕不會和解。然而，去年5月間，黃男駕駛藍寶堅尼行經北市鄭州路與西寧北路口違規橫跨雙黃線左轉，不慎撞擊騎乘機車的李姓泰國籍學生，當下雖以6000元和解，李仍驗傷提告，日前判決也出爐。

43歲「超哥」去年5月10日9時47分，駕駛租賃牌藍寶堅尼，行經大同區鄭州路與西寧北路交岔口，左轉駛入西寧北路後，貿然追撞前方因見紅燈急煞的李姓騎士，李當場人車倒地，並受有下背挫傷傷害。（李僅有小型車駕照，並未領有普通重型機車駕駛執照）

▲超哥駕駛藍寶堅尼撞上泰國籍李姓騎士。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

超哥當下以6000元與李男達成和解，雙方還自拍，但隔天李仍持驗傷單赴大同警分局提告。超哥事後接到警方通知，不滿在臉書發文說：「是看我開藍寶基尼大牛所以想要敲盤子嗎？」、「做人剛好就好，軟土深掘，這不是好事」等語。

警詢、偵查時，超哥均坦承犯行，檢方根據李男指述、事故調查報告表、監視錄影畫面等，依過失傷害罪起訴超哥，並向法院聲請簡易判決。

▲超哥開千萬大牛撞上泰國籍騎士，當場拿6千元和解還被告。（圖／記者邱中岳翻攝）

士林地院審酌黃伯超駕車竟疏未注意車前狀況貿然行駛，因而肇事致李姓騎士受傷，所為實不足取，兼衡他於犯後坦承犯行，並已當場給付6000元，就本件事故過失責任高低、李所受傷勢輕重等，依過失傷害罪，處拘役10日，可易科罰金1萬。如不服判決，收到判決書後20日內，可上訴。

至於，先前有網友起底超哥有傷害、公然侮辱等前科，超哥為弭平謠言也火速發文澄清，強調自己並無緩刑在身，且之前也已澄清過，那（判決書被告）只是同名同姓，但這次的過失傷害判決，確實是超哥本人無誤。