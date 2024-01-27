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社會 社會焦點 保障人權

最新影片曝光！Toyz被超派打爆頭　大安分局到場大喊「不要動」

記者邱中岳／台北報導

網紅超派因不滿另名網紅Toyz到自己開設的日式餐廳吃飯，但是因為雙方在門口發生口角，導致超派動手毆打Toyz，導致Toyz頭部撕裂傷，但Toyz在26日開直播說明狀況，卻在內容中提及警員到場沒有第一時間依現行犯逮捕，甚至直言「不知道警察在幹嘛」，對此北市警局大安分局也做出回應，並拿出影片佐證當天情況。

警方指出，20日晚上9時許接獲報案，有民眾在日式料理店門口發生口角，進而衍生出鬥毆事件，警方獲悉後趕往現場，第一名警員抵達時，現場仍在咆哮並叫囂，其中有人勸架「好了啦，超哥」，但影片中還有聲音說「打死我」。

▲▼Toyz被超派毆打爆頭，質疑警員無作為，警方出示畫面澄清。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲Toyz被超派毆打爆頭，質疑警員無作為，警方出示畫面澄清。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方將機車停下後立刻控制現場，並且將2人隔開，並指揮先不要動，超派則是由友人安撫情緒，警員也要求超派冷靜一點，事後也抄錄雙方資料並將超派帶回派出所，依照殺人未遂罪送地檢署偵辦。

警方指出，現場除網紅超哥外，尚有8男1女，警方除一一過濾網路的直播畫面外、另外也檢視公家監視器及員警的密錄器，其中發現有一名林姓男子出腳攻擊，林男已到案說明。

警方在場了解後，其餘男女均無動手施暴行為，有人在旁看、有人試圖去拉住超派不要動手，強調並非沒有作為，當天也動用7名警力到場，避免事態再度擴大。

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