　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鐵拳超派！他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　狂吸1.2萬人響應

▲有網友創辦「讓toyz從夢中甦醒」活動。（圖／翻攝自臉書）

▲有網友創辦「讓toyz從夢中甦醒」活動。（圖／翻攝自臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

網紅Toyz日前到超哥開設的日式餐廳吃飯，嫌棄醋飯不好吃，結果被超派鐵拳打到爆頭，頭部撕裂傷，事件引起外界討論。事後超哥被依傷害、恐嚇、殺人未遂、組織犯罪等4罪嫌移送地檢並獲5萬交保。就有網友在臉書成立名為「讓toyz從夢中甦醒」的活動，截至目前已有1.2萬人響應。

臉書活動「讓toyz從夢中甦醒」是在22日創立，封面照為Toyz受傷躺病床的畫面。活動時間定在2025年1月1日（周三）凌晨1點整，地點則辦在新竹市。截至目前短短6天，已經累計1.2萬人對該活動表示有興趣，其中以達380人回覆「會參加」。討論區則有網友留言，「被超派的人」、「他再等一口超派醋飯」、「超派！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Toyz被超派毆打爆頭，質疑警員無作為，警方出示畫面澄清。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲Toyz被超派毆打爆頭，質疑警員無作為，警方出示畫面澄清。（圖／記者邱中岳翻攝）

Toyz在26日開直播時砲轟，警員到場沒有第一時間依現行犯逮捕超哥，「不知道警察在幹嘛」。針對此事，北市警局大安分局27日也拿出影片澄清當天情況。警方指出，當時將機車停下後立刻控制現場，並且將2人隔開，指揮先「不要動」，超派則是由友人安撫情緒，警員也要求超派冷靜一點，事後也抄錄雙方資料並將超派帶回派出所，依照殺人未遂罪送地檢署偵辦，強調並非沒有作為，當天也動用7名警力到場，避免事態再度擴大

ET快訊
華爾街日報：拜登將宣布砸錢補助台積電等6大企業設廠

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024沒立春！「無春寡婦年」不宜嫁娶？　命理師解釋了

過年超好用！LINE免費貼圖「限時11組」一鍵輕鬆領　1款永久使用

鐵拳超派！他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　狂吸1.2萬人響應

皮膚科名醫運動中猝逝　心臟醫曝「身體有3情況」應立刻休息

廣三SOGO百貨福袋預購開跑　最大獎祭24萬元鑽戒

年菜外帶夯！頂粵吉品推2萬元佛跳牆賣翻　溫十八推冷凍宅配搶商機

「儀式感」比心靈雞湯更有用！作家：有意識提醒越忙越要愛自己

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了

Toyz被酸民諷自己找打　史丹利怒「檢討受害者」：說它不好吃錯在哪

超萌！高雄小鴨落水就跌倒了　觀光局曝「意外」真相⋯誤會一場

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

最新影片曝光！Toyz被超派打爆頭　大安分局到場大喊「不要動」

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

衝撞瞬間曝！桃園轎車路口打燈左轉　遭砂石車推飛…釀3死1重傷

2024沒立春！「無春寡婦年」不宜嫁娶？　命理師解釋了

過年超好用！LINE免費貼圖「限時11組」一鍵輕鬆領　1款永久使用

鐵拳超派！他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　狂吸1.2萬人響應

皮膚科名醫運動中猝逝　心臟醫曝「身體有3情況」應立刻休息

廣三SOGO百貨福袋預購開跑　最大獎祭24萬元鑽戒

年菜外帶夯！頂粵吉品推2萬元佛跳牆賣翻　溫十八推冷凍宅配搶商機

「儀式感」比心靈雞湯更有用！作家：有意識提醒越忙越要愛自己

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了

Toyz被酸民諷自己找打　史丹利怒「檢討受害者」：說它不好吃錯在哪

超萌！高雄小鴨落水就跌倒了　觀光局曝「意外」真相⋯誤會一場

謝淑薇拚24年首見澳網雙冠　被看好奪生涯第8座大滿貫金盃

台中百慕達紙廠惡火害2消防員殉職　家屬提800萬國賠被駁回

2024沒立春！「無春寡婦年」不宜嫁娶？　命理師解釋了

過年超好用！LINE免費貼圖「限時11組」一鍵輕鬆領　1款永久使用

鐵拳超派！他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　狂吸1.2萬人響應

味全龍洽談陳禹勳　有望補強牛棚戰力

2024菁英盃全國定向越野基隆開賽！選手不畏濕冷爭冠軍

聯電2024潛在殖利率達5.5%！　是否該回60元了？

台北3飯店優惠「1人1644元起」！凱達送早餐、星巴克　晶華豪送7禮

NVIDIA全球AI晶片市佔率達90%　分析師：對手需數年趕上

情侶廁所激戰響遍餐廳　 不顧店員阻止全場傻眼

生活熱門新聞

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

名人運動中猝逝　醫曝3情況應立刻休息

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

皮膚科名醫彭于賓上海過世　晨間健身房運動突發心肌梗塞

女兒突喊「對面叔叔下面發光」　她一看傻住！

超萌！高雄小鴨落水就跌倒了　觀光局曝「意外」真相

一堆人用錯！「菜瓜布海綿」不是拿來洗碗　官方曝正確用法

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

比Toyz更早！YTR批「醋飯太冰」　超哥反應曝

黃色小鴨露屁屁「另一視角太可愛」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

更多熱門

相關新聞

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

不能領良民證了！YouTuber超哥（黃伯超）日前用「超派鐵拳」痛毆網紅Toyz，被控殺人未遂等4項罪名，Toyz也揚言絕不會和解。然而，去年5月間，黃男駕駛藍寶堅尼行經北市鄭州路與西寧北路口違規橫跨雙黃線左轉，不慎撞擊騎乘機車的李姓泰國籍學生，當下雖以6000元和解，李仍驗傷提告，日前判決也出爐。

Toyz被酸找打　史丹利轟檢討受害者

Toyz被酸找打　史丹利轟檢討受害者

Toyz想回饋給他舞台的台灣

Toyz想回饋給他舞台的台灣

Toyz被打爆頭　大安分局被轟影片澄清

Toyz被打爆頭　大安分局被轟影片澄清

孫生「防摔衣＋安全帽」開箱醋飯！　TAG超哥：安全吧

孫生「防摔衣＋安全帽」開箱醋飯！　TAG超哥：安全吧

關鍵字：

toyz超哥超派鐵拳

讀者迴響

熱門新聞

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

即／竹科電子廠爆巨響！不明白煙籠罩街道

快訊／工人更換熱水器　5F墜下慘死

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

新北大街上行刺！他遭債主氣炸拿刀捅

拜登將宣布對台積電等企業設廠補助

30歲留學男拒回國服兵役　下場出爐

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

Toyz被打爆頭　大安分局被轟影片澄清

國1嚴重事故！男逆向撞翻2車「釀1死3傷」

Toyz想回饋給他舞台的台灣

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面