鐵拳超派！他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　狂吸1.2萬人響應

▲有網友創辦「讓toyz從夢中甦醒」活動。（圖／翻攝自臉書）



記者曾羿翔／綜合報導

網紅Toyz日前到超哥開設的日式餐廳吃飯，嫌棄醋飯不好吃，結果被超派鐵拳打到爆頭，頭部撕裂傷，事件引起外界討論。事後超哥被依傷害、恐嚇、殺人未遂、組織犯罪等4罪嫌移送地檢並獲5萬交保。就有網友在臉書成立名為「讓toyz從夢中甦醒」的活動，截至目前已有1.2萬人響應。

臉書活動「讓toyz從夢中甦醒」是在22日創立，封面照為Toyz受傷躺病床的畫面。活動時間定在2025年1月1日（周三）凌晨1點整，地點則辦在新竹市。截至目前短短6天，已經累計1.2萬人對該活動表示有興趣，其中以達380人回覆「會參加」。討論區則有網友留言，「被超派的人」、「他再等一口超派醋飯」、「超派！」

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▲Toyz被超派毆打爆頭，質疑警員無作為，警方出示畫面澄清。（圖／記者邱中岳翻攝）

Toyz在26日開直播時砲轟，警員到場沒有第一時間依現行犯逮捕超哥，「不知道警察在幹嘛」。針對此事，北市警局大安分局27日也拿出影片澄清當天情況。警方指出，當時將機車停下後立刻控制現場，並且將2人隔開，指揮先「不要動」，超派則是由友人安撫情緒，警員也要求超派冷靜一點，事後也抄錄雙方資料並將超派帶回派出所，依照殺人未遂罪送地檢署偵辦，強調並非沒有作為，當天也動用7名警力到場，避免事態再度擴大