司馬中原告別式　文化部頒總統褒揚令329字全文曝

▲司馬中原被譽為「鬼故事大師」，除文學創作外，亦主持靈異節目與鄉野傳奇廣播劇，其經典的開場白深植人心。（圖／國立臺灣文學館提供）



圖文／CTWANT

講述鬼怪故事聞名的「鬼故事大師」作家司馬中原於1月4日辭世，享耆壽92歲。為表彰其創作不斷，作品具有歷史見證意義、人道關懷，以及極大的故事張力，對臺灣鬼怪及傳奇故事書寫貢獻卓越，文化部呈請總統明令褒揚。文化部政務次長李靜慧27日出席告別式，表達對司馬中原的深切懷念，並代表頒贈總統褒揚令，由司馬中原全體家屬共同代表受贈。

司馬中原本名吳延玫，1933年2月2日生，1949年隨國民政府軍隊來臺，1962年自軍中退役後，專事寫作，並在電視台主持靈異節目，包括「今夜鬼未眠」、廣播節目「午夜奇譚」等，奠定其「鬼故事大師」的稱號。由於年少時期輾轉流離的參戰經驗，司馬中原善於描繪現實的殘酷與鮮明的人物，創作以小說為主，兼及散文、傳記，含融史詩性與抒情性，亦不乏濃厚的鄉野傳奇色彩。

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▲文化部政務次長李靜慧（右5）代表頒贈總統褒揚令，由司馬中原全體家屬共同代表受贈。（圖／文化部提供）



司馬中原曾自述，「作者先要背負歷史和民族的重量，然後筆下始能產生重量」，因而其史詩性小說以山河戀為經，以中日戰爭與國共之戰為緯，襯托出人性的正邪之爭；抒情作品則散見於短篇小說與散文集；鄉野傳奇作品數量最為龐大，兼有鄉野、懷舊、武俠、《聊齋》式狐鬼異聞等題材。曾獲第一屆全國青年文藝獎、教育部文藝獎、十大傑出青年金手獎、第一屆十大傑出榮民獎、聯合報小說獎特別貢獻獎、國家文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等獎項。

文化部表示，司馬中原是國立臺灣文學館籌備時期即慷慨捐贈的作家之一，包括小說〈湘東野話〉、〈龍飛記〉、〈劫嬰記〉、〈糗事一籮筐〉等百餘件作品手稿、圖書等，並長期支持、積極參與文學活動，為人樂天幽默，所到之處總是談笑風生、妙語如珠，廣受讀者大眾歡迎，其辭世帶給文壇無限追思。

總統府褒揚令全文：

知名作家司馬中原，本名吳延玫，豁達儒謹，茂才稟粹。少歲兵革燎原，流離轉徙；嗣隨政府播遷來臺，淬勉自學，囊錐露穎。迭任中華文藝月刊社社長、中國青年寫作協會暨中華民國著作權人協會理事長等職。平居宣勤筆耕，偏擅敘事手法，以史詩性小說、鄉野傳奇等題材揚聲，描述戰爭殘酷實景，透現時代故事張力；貫注鄉曲地域怪談，揭櫫人性正邪本心，體物寫志，磅礡淋漓；妙思迴雲，斐然成章，尤以《荒原》、《狂風沙》、《春遲》等經典稱頌。復跨足主持、廣播及推廣教育，諸如《今夜鬼未眠》、《午夜奇譚》等，融匯視聽言說技巧，彰顯社會教化理趣，刻深雋永，歷歷如繪，爰有「鬼故事大師」令名。曾獲頒全國青年文藝獎、教育部文藝獎、十大傑出青年金手獎暨國家文藝獎等殊榮。綜其一生，踐履普世人道關懷宏旨，見證國家歷史文化軌跡，大匠運斤，翰苑瑰寶；績望遐緒，蓬島芳垂。遽聞嵩齡殂落，軫悼曷勝，應予明令褒揚，用示政府崇念宿彥之至意。

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