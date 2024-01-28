　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

司馬中原告別式　文化部頒總統褒揚令329字全文曝

▲▼司馬中原被譽為「鬼故事大師」，除文學創作外，亦主持靈異節目與鄉野傳奇廣播劇，其經典的開場白深植人心。（圖／國立臺灣文學館提供）

▲司馬中原被譽為「鬼故事大師」，除文學創作外，亦主持靈異節目與鄉野傳奇廣播劇，其經典的開場白深植人心。（圖／國立臺灣文學館提供）

圖文／CTWANT

講述鬼怪故事聞名的「鬼故事大師」作家司馬中原於1月4日辭世，享耆壽92歲。為表彰其創作不斷，作品具有歷史見證意義、人道關懷，以及極大的故事張力，對臺灣鬼怪及傳奇故事書寫貢獻卓越，文化部呈請總統明令褒揚。文化部政務次長李靜慧27日出席告別式，表達對司馬中原的深切懷念，並代表頒贈總統褒揚令，由司馬中原全體家屬共同代表受贈。

司馬中原本名吳延玫，1933年2月2日生，1949年隨國民政府軍隊來臺，1962年自軍中退役後，專事寫作，並在電視台主持靈異節目，包括「今夜鬼未眠」、廣播節目「午夜奇譚」等，奠定其「鬼故事大師」的稱號。由於年少時期輾轉流離的參戰經驗，司馬中原善於描繪現實的殘酷與鮮明的人物，創作以小說為主，兼及散文、傳記，含融史詩性與抒情性，亦不乏濃厚的鄉野傳奇色彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

司馬中原病逝／鬼故事大師告別式！文化部頒總統褒揚令　329字全文曝

▲文化部政務次長李靜慧（右5）代表頒贈總統褒揚令，由司馬中原全體家屬共同代表受贈。（圖／文化部提供）

司馬中原曾自述，「作者先要背負歷史和民族的重量，然後筆下始能產生重量」，因而其史詩性小說以山河戀為經，以中日戰爭與國共之戰為緯，襯托出人性的正邪之爭；抒情作品則散見於短篇小說與散文集；鄉野傳奇作品數量最為龐大，兼有鄉野、懷舊、武俠、《聊齋》式狐鬼異聞等題材。曾獲第一屆全國青年文藝獎、教育部文藝獎、十大傑出青年金手獎、第一屆十大傑出榮民獎、聯合報小說獎特別貢獻獎、國家文藝獎、中國文藝協會榮譽文藝獎章等獎項。

文化部表示，司馬中原是國立臺灣文學館籌備時期即慷慨捐贈的作家之一，包括小說〈湘東野話〉、〈龍飛記〉、〈劫嬰記〉、〈糗事一籮筐〉等百餘件作品手稿、圖書等，並長期支持、積極參與文學活動，為人樂天幽默，所到之處總是談笑風生、妙語如珠，廣受讀者大眾歡迎，其辭世帶給文壇無限追思。

總統府褒揚令全文：

知名作家司馬中原，本名吳延玫，豁達儒謹，茂才稟粹。少歲兵革燎原，流離轉徙；嗣隨政府播遷來臺，淬勉自學，囊錐露穎。迭任中華文藝月刊社社長、中國青年寫作協會暨中華民國著作權人協會理事長等職。平居宣勤筆耕，偏擅敘事手法，以史詩性小說、鄉野傳奇等題材揚聲，描述戰爭殘酷實景，透現時代故事張力；貫注鄉曲地域怪談，揭櫫人性正邪本心，體物寫志，磅礡淋漓；妙思迴雲，斐然成章，尤以《荒原》、《狂風沙》、《春遲》等經典稱頌。復跨足主持、廣播及推廣教育，諸如《今夜鬼未眠》、《午夜奇譚》等，融匯視聽言說技巧，彰顯社會教化理趣，刻深雋永，歷歷如繪，爰有「鬼故事大師」令名。曾獲頒全國青年文藝獎、教育部文藝獎、十大傑出青年金手獎暨國家文藝獎等殊榮。綜其一生，踐履普世人道關懷宏旨，見證國家歷史文化軌跡，大匠運斤，翰苑瑰寶；績望遐緒，蓬島芳垂。遽聞嵩齡殂落，軫悼曷勝，應予明令褒揚，用示政府崇念宿彥之至意。

延伸閱讀
男「學歷好工作好」身高181卻母胎單身超疑惑　網點破關鍵：別再自以為了
家長做筆錄才知「13歲女兒淪洗錢共犯」　詐騙集團盯上未成年…手法大公開
台積電日本廠2／24完工開幕　何時蓋第二廠？熊本知事：「早晚會公布」

ET快訊
華爾街日報：拜登將宣布砸錢補助台積電等6大企業設廠
新北街上慘遭刺殺！他滿身血求救
國1嚴重車禍！「1死3傷」
獨／超哥真的有前科了！　開千萬大牛撞騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

司馬中原告別式　文化部頒總統褒揚令329字全文曝

2024沒立春！「無春寡婦年」不宜嫁娶？　命理師解釋了

過年超好用！LINE免費貼圖「限時11組」一鍵輕鬆領　1款永久使用

鐵拳超派！他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　狂吸1.2萬人響應

皮膚科名醫運動中猝逝　心臟醫曝「身體有3情況」應立刻休息

廣三SOGO百貨福袋預購開跑　最大獎祭24萬元鑽戒

年菜外帶夯！頂粵吉品推2萬元佛跳牆賣翻　溫十八推冷凍宅配搶商機

「儀式感」比心靈雞湯更有用！作家：有意識提醒越忙越要愛自己

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了

Toyz被酸民諷自己找打　史丹利怒「檢討受害者」：說它不好吃錯在哪

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

Toyz絕不和解：花光積蓄都會告　嗆超哥預謀犯案「不配當男人」

調皮貓「盆栽上大便」　媽目睹氣瘋：暈倒欸！

最新影片曝光！Toyz被超派打爆頭　大安分局到場大喊「不要動」

脫衣服頭卡住爸媽笑20秒　女兒崩潰：我是親生的嗎

ELLA、蘇打綠再復刻《你被寫在我的歌裡》　青峰下跪「是恩人」…她行大禮回報XD

司馬中原告別式　文化部頒總統褒揚令329字全文曝

2024沒立春！「無春寡婦年」不宜嫁娶？　命理師解釋了

過年超好用！LINE免費貼圖「限時11組」一鍵輕鬆領　1款永久使用

鐵拳超派！他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　狂吸1.2萬人響應

皮膚科名醫運動中猝逝　心臟醫曝「身體有3情況」應立刻休息

廣三SOGO百貨福袋預購開跑　最大獎祭24萬元鑽戒

年菜外帶夯！頂粵吉品推2萬元佛跳牆賣翻　溫十八推冷凍宅配搶商機

「儀式感」比心靈雞湯更有用！作家：有意識提醒越忙越要愛自己

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了

Toyz被酸民諷自己找打　史丹利怒「檢討受害者」：說它不好吃錯在哪

軌跡系列20週年紀念作《界之軌跡》亞洲在地化2024年確定上市

女師遭割喉慘死教室！「學生被綁」疑目擊全程　警追女兒及神秘男

星巴克神勇店員制伏持槍歹徒　反而收到「解雇通知」傻眼了

電腦時代手寫式微　加州小學恢復「草寫字母」教學

白宮：美中正安排拜登與習近平再次通話

偉晉《紅白》爆失言！疑開韓女團黃腔：好想插她們下面，的地瓜球

傳美國擬在英國部署核武　15年來首次！

司馬中原告別式　文化部頒總統褒揚令329字全文曝

王世堅高票當選！黃暐瀚真的送出iPhone 15：說到做到

謝淑薇拚24年首見澳網雙冠　被看好奪生涯第8座大滿貫金盃

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

生活熱門新聞

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

名人運動中猝逝　醫曝3情況應立刻休息

4大手搖飲「最頂珍奶爭霸賽」！1.4萬人投票撕殺…結果出爐了

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

皮膚科名醫彭于賓上海過世　晨間健身房運動突發心肌梗塞

LINE免費貼圖優惠！11款實用貼圖等你下載

比Toyz更早！YTR批「醋飯太冰」　超哥反應曝

他創「讓Toyz從夢中甦醒」活動　萬人響應

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

一堆人用錯！「菜瓜布海綿」不是拿來洗碗　官方曝正確用法

2024沒立春！　命理師解釋了

Toyz被酸找打　史丹利轟檢討受害者

更多熱門

相關新聞

百慕達紙廠惡火害2消防員殉職　家屬提國賠被駁回

百慕達紙廠惡火害2消防員殉職　家屬提國賠被駁回

在台中市大雅區百慕達紙廠大火中，兩位勇敢的消防員謝志雄和張哲嘉因履行職責而不幸喪生。然而，近日法院裁定，謝志雄家屬提出的國家賠償訴訟，要求賠償800萬元的訴求遭駁回。法官指出其屬於公務員勤務關係，並不符合國家賠償法的適用範疇。

2024沒立春！　命理師解釋了

2024沒立春！　命理師解釋了

女兒突喊「對面叔叔下面發光」　她一看傻住！

女兒突喊「對面叔叔下面發光」　她一看傻住！

車禍喪命後「鬼魂」疑重回現場　畫面曝光

車禍喪命後「鬼魂」疑重回現場　畫面曝光

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

關鍵字：

周刊王司馬中原

讀者迴響

熱門新聞

銀川燒烤店爆炸31人死亡　陸官方定調人為疏失

Apple挺孕肚派出所報案！　老公頭痛作筆錄：真麻煩

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

獨／超哥開千萬大牛撞騎士　判決曝光

新娘「飯店出軌」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

新北大街上行刺！他遭債主氣炸拿刀捅

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

前BIGBANG勝利人在台北「現身信義夜店區」　留言區正反吵翻天

快訊／工人更換熱水器　5F墜下慘死

即／竹科電子廠爆巨響！不明白煙籠罩街道

明晨還有低溫探10度！下周回暖「最濕時刻曝」　冷空氣春節前報到

快訊／中壢轎車遭砂石車攔腰撞　3慘死1重傷搶救中

拜登將宣布對台積電等企業設廠補助

30歲留學男拒回國服兵役　下場出爐

Toyz想回饋給他舞台的台灣

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz直播表態「絕不和解」　嗆超哥：教育程度偏低

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

胡瓜談江大成熊霓：為何不澄清？　曝辛龍近況「有勸他復出」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面