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大陸 大陸焦點 特派現場

新娘「與小王飯店糾纏」全都錄！婚禮大螢幕播放　娘家臉丟光

女婚前「酒店出軌片」被抓包　新郎大婚現場播視頻…娘家臉丟光

▲女子婚前出軌被抓包。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

愛情中，最應該做的就是保持忠誠，這一點不應該成為伴侶要求的規定，更多的要從自己內心出發，做到真正的潔身自好。大陸廣東一名網友在自己的社交平台上分享了一則視頻，原本應該喜慶的大婚之際，卻因為女子婚前做的糊塗事，導致整個娘家人的臉面全都丟盡，從此以後在親友面前恐怕無法抬頭做人。

綜合陸媒報導，從視頻中不難看出，所在地應該是一家酒店的典禮大堂，當時每桌都坐滿了人，熙熙攘攘地好不熱鬧，只是正當大家以為這場婚禮依舊平淡無奇，按部就班吃完酒席就能結束的時候，一個與當天氣氛並不合時宜的視頻，赫然出現在了大屏幕上。

在屏幕上，新娘正和一位陌生男子在酒店親熱，2人都有些急不可耐的態度，讓全場所有人頓時鴉雀無聲，全都盯著大屏幕觀看事態的發展；而在短暫的反應之後，新娘赫然明白了，這一切都不過是自己準備要嫁的男人，為了報復自己罷了。

無奈的是，此時再多的憤怒，也掩蓋不了自己全家丟臉的事實，無法再繼續進行下去的婚禮，注定會成為所有人的笑話，而新娘和全體娘家人，也似乎在這件事情中，將臉面全都丟盡，最後的結果，定然就是兩家人老死不相往來。

影片曝光後，有網友直言「首先，這位所謂播放視頻的新郎涉嫌侮辱新娘人格會被治罪的；其次，新娘即使再不雅的視頻，人家也是婚前呢，你現在才舉行結婚儀式的新郎有啥資格播放人家的隱私視頻？最後，如果新郎不想維持這個婚姻，不妨直接提出來解除婚約就得了，如此騷操作是何居心」，引發討論。

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