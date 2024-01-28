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2024沒立春！「無春寡婦年」不宜嫁娶？　命理師解釋了

2024沒立春！「無春寡婦年」不宜嫁娶？　命理師解釋了

▲民間傳「沒有立春的年份不適合結婚」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2024年因為沒有「立春」節氣，因此被稱為「無春寡婦年」，而民間又傳「沒有立春的年份不適合結婚」。對此，命理師柯柏成認為，以八字或曆法學的角度而言，沒有這種一整年都不適合結婚的理論，且有2個立春的年份也被以訛傳訛是「雙妻年」，會有桃花、小三的出現，他也強調「這些都是沒有曆法上的根據。」

柯柏成在臉書「柯柏成/命理」指出，2023癸卯年是閏年，由於橫跨頭尾年分就佔據了2個立春，因此2024甲辰年的開頭和結尾就沒有立春節氣，民間也誤傳沒有立春的年份不適合結婚，被稱為「寡婦年」，但實際上以八字或曆法學的角度，並沒有一整年都不適合結婚的理論。

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此外，有2個立春的年份也被以訛傳訛是雙妻年，在這種雙立春的年份會有桃花、小三、小王的出現，這些也都沒有曆法上的根據。

且因為3年1閏，所以要遇上無春年的比例很高，百年內超過1/3的年份都這樣，如果再加上雙春年也不宜，那豈不是幾乎不用結婚了，所以用邏輯想就知道不可能。

柯柏成也強調，在擇日合婚的時候，首重日期，其次為月份，再其次才為時辰，年份幾乎沒有在考慮範圍內，他也大概列舉了這個世紀沒有立春的年份，2000年、2002年、2005年、2008年、2010年、2013年、2016年、2019年、2021年、2024年；2027年、2029年、2032年、2035年、2037年、2040年、2043年、2046年、2048年、2051年、2054年、2057年、2059年、2062年、2065年、2067年、2070年、2073年、2076年、2078年、2081年、2084年、2086年、2089年、2092年、2095年、2097年。

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