車禍喪命後「鬼魂」疑重回案發現場！　墨西哥靈異畫面曝光

▲墨西哥城一處交通事故發生地，疑似有鬼魂在電線桿後面徘徊。（圖／翻攝自太陽報）

圖文／CTWANT

墨西哥城一幕詭異的畫面被捕捉了下來，當時一名年輕男子駕車撞上了路邊的電線桿，導致他因頭部重傷當場身亡，警方趕至現場調查交通事故時，令人毛骨悚然的是，有路人發現不遠處的一根電線桿旁，似乎有「鬼魂」就站在那裡觀望。

根據《鏡報》（The Mirror）、《太陽報》（The Sun）報導，事情發生在當地時間24日的凌晨，有輛白色轎車撞上了路旁的電線桿，車上一名24歲的男子當場死亡，另一名23歲的年輕人頭部也受到重創，被送往醫院進行治療。

而從事故現場的照片中可以看到，那輛白色轎車撞上電線桿後，車頭近乎全毀，左前輪也不翼而飛，整台車也因碰撞而冒出了白煙，而警察就站在車旁，正在進行交通事故的調查。不過，有當地人指出，這張照片後方有個披著黑色斗篷的人在徘徊，疑似就是「幽靈」。

不過，就在去（2023）年3月，也有一名卡車司機表示，自己用行車紀錄器拍到了靈異畫面，當他準備開車回家時，便在亞利桑那州路邊發現了奇怪的白色鬼影，「你可以看見那個『人』的腿部線條」。

卡車司機隨即在網路上分享了這段影片，不少網友們對這樣的超自然現象仍抱持著懷疑態度，更認為只是汽車大燈發亮而造成的幻覺，而一位幽靈獵人（ghost hunter）則表示，根據相關書籍所記錄的資料，那個奇怪的白色鬼影，與70年代曾經失蹤的人相符。

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