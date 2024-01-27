電信孝親！雲林二監春節溫馨暫圓天倫　讓受刑人暖心

▲雲林第二監獄林文宗典獄長逐一向每位家屬問候、致意，並勉勵在場收容人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

法務部矯正署雲林第二監獄為紓解收容人思鄉情懷，強化其與家屬之情感融和，並感念家人無私地辛勞付出，與中華電信公司雲林營運處合辦「親情一線牽」電話孝親活動，共有2203位收容人透過免費電話與家人互訴衷情，對家人表達感謝與思念，更有不少感性收容人掛著兩行淚水向家人懺悔。

雲林第二監獄說明，二監除於1月18、19日合辦「親情一線牽」亦在25、26日該監誠園、和園及德園禮堂舉辦面對面懇親活動共享溫馨、團圓時刻，計有約270名收容人、550名家屬到場參加。其中有多位來自北部的家屬在報到處引頸企盼，等候辦理報到，有些行動不便的家長，即使坐著輪椅亦設法前來見子女一面，以慰藉親情相思之苦。

▲雲林第二監獄「親情一線牽」電話孝親活動，共有2203位收容人透過免費電話與家人互訴衷情，對家人表達感謝與思念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

盼藉由家庭支持的力量鼓勵收容人悛悔向善、舒緩監禁苦悶。另外，雲林縣政府毒品危害防制中心派專業人員到場對家屬進行毒品危害衛教宣導，充實其對藥物濫用相關知識，期望藉由實際的宣導增進收容人與家屬的反毒意識，擁抱健康生活，攜手抵制毒品，防杜日後收容人復歸社會後毒癮復發。

雲林縣政府毒品危害防制中心派專業人員到場對家屬進行毒品危害衛教宣導，充實其對藥物濫用相關知識，期望藉由實際的宣導增進收容人與家屬的反毒意識，擁抱健康生活，攜手抵制毒品，防杜日後收容人復歸社會後毒癮復發。

雲林第二監獄林文宗典獄長逐一向每位家屬問候、致意，並勉勵在場收容人，記住人生的過程是波瀾起伏的，一帆風順不見得好，有失敗或折磨才能歸零，重新調整再出發。人生不怕大轉彎，勇敢走出屬於自已一條正確的道路，只要有心改變，用心去做，終能品嚐自己努力的成果。

▲雲林第二監獄「親情一線牽」電話孝親活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）