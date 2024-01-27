惡搞片！重機騎士亂入親子公園「翹孤輪毀草皮」　斗六公所怒求償

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市長林聖爵上任後極力打造宜居城市，斥資建造膨鼠森林公園吸引日均1200人次休憩，卻發生有民眾肆意破壞園區情況。1名重機騎士於深夜把草坡、沙坑當越野練習場，還「翹孤輪」，數日後甚至還在大白天跑進公園內練車，嚇壞休憩民眾，斗六市公所將對該名騎士提告公共危險及、毀損罪，並向對方求償。

▲一名黃牌騎士，深夜晚上9時許出現膨鼠、金瓜鼠2公園內練車1小時翹孤輪練車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所接獲投訴，指出1月20日深也9時許，出現1名騎黃牌重機騎士，在膨鼠、金瓜鼠2公園內練車1小時；不料，竟在25日晚間8點半該名騎士又再犯，當時場內還有不少親子在活動，被嚇得不敢靠近。斗六公所調閱監視錄影帶查證屬實，並發現該騎士把沙坑、草坡、步道當越野練習場，還「翹孤輪」騎行，路面留有輪胎痕，地墊也被油汙染黑，決定報警。

▲斗六市公所將對該名騎士提告「違反公共安全、毀損公物罪」，並求償。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六公所指出，該重機騎士不僅違反公共安全且毀損公物，離去時還前後各載1名幼兒未戴安全帽，不能姑息。來自台南的遊客表示，影片中的騎士太危險了！這邊設施相當安全，特地帶小來還完，但孩子在玩的期間，如果有車子進園區會害怕發生危險。

▲雲林斗六市長林聖爵上任後極力打造宜居城市，斥資建造膨鼠森林公園吸引日均1200人次休憩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）