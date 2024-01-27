載8歲女兒買午餐「擦撞單車」人噴飛血流滿地　雲林男昏迷送醫

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（26）日發生一起機車追撞單車事故，猛烈撞擊造成兩人當場倒地不起，多名熱心騎士下車幫忙傷者撐傘。一名蕭姓男子騎乘機車載著8歲女兒，行經雲林路三段時，因為不明原因追撞莊姓婦人騎乘的單車，蕭男頭部受創意識模糊送醫搶救，女童、莊女幸僅受輕傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

▲斗六市發生機車與單車追撞車禍，現場留下大灘血跡觸目驚心（紅圈處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警方指出，26日12時23分許接獲報案，在雲林路三段120號前發生一起車禍事故，獲報立即派員前往現場處理，經瞭解係一名50歲蕭姓男子騎乘普重機車載著8歲女兒，與另名60歲騎乘自行車莊姓婦人同方向行駛發生追撞，雙方駕駛及乘客3人均受傷，蕭姓騎士送醫仍治療中，該起車禍案件後續由斗六分局交通小隊專責處理，進一步釐清肇事原因。

▲猛烈撞擊雙方駕駛噴飛倒地（箭頭處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

猛烈撞擊聲響相當大，附近民眾趕忙出來幫忙，而路過幾位機車騎士也均紛紛停車協助，兩名傷者倒地不起，蕭姓騎士頭部受創鮮血直流、觸目驚心、蕭姓女童肢體擦傷、莊姓婦人輕傷。幾名騎士熱心協助的騎士均表示，只聽倒巨大撞擊聲，即見人車都噴飛、物品四散，到底怎麼撞上的都不清楚。

警方呼籲，依據道路交通管理處罰條例第58條第3款規定，駕駛人不依規定保持前、後車距離，處600元以上1200元以下罰緩，請民眾行車應遵守交通規則，隨時注意車前狀況，並應保持安全車距，避免發生交通事故，造成自身或他人生命財產安全之危害。

▲猛烈撞擊造成兩人當場倒地不起，多名熱心騎士下車幫忙傷者撐傘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）