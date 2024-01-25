南投看守所收容人春節面對面懇親　女獄友感恩丈夫女兒不離棄

▲南投地檢署檢察長黃元冠勉勵收容人及其家屬，並發送氣球給小朋友。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

為迎接龍年新春到來，並強化收容人與家庭支持及親情聯繫、與家屬一起感受春節的溫馨團圓氛圍，協助復歸社會，法務部矯正署南投看守所日前特舉辦「春節面對面」懇親活動，共計91人共襄盛舉。

本次活動特別安排電音三太子舞蹈元素及海草舞帶動炒熱氣氛：在電音舞曲伴奏下，以及最近流行的科目三舞蹈表演，三太子吸著奶嘴、搖頭晃腦跳著舞步，可愛逗趣的模樣讓台上台下都HIGH起來。

參加面懇會的收容人「阿霞」感嘆，自幼年輕愛玩、多次鋃鐺入獄，但這次入所，配偶都到場予以支持，盼她不再走回頭路；另在電話懇親時，已結婚的女兒告知阿霞本次活動哀逢親家忌日，她也心疼女兒及女婿、不敢造成家人的困擾，坦然接受女兒缺席，仍對家人的不離不棄心懷感恩。

▲南投看守所舉辦春節面對面懇親活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投地檢署檢察長黃元冠出席表示，家人是收容人的最大支持，鼓勵他們把握與家人的團聚時光；更生保護會南投分會主委鄭家珍說，更生保護會負責社會連結區塊，收容人可多利用更保資源，也要趕快學會如何重新做人、為自己的未來前途勇敢走出去；榮觀協進會理事長謝明原希望收容人能早日出監，也鼓勵他們好好地活出不一樣的生命。



所長陳育鼎表示，榮觀協進會特別贊助、落訂200盒該所自營作業產品的「雲上陽光」土鳳梨酥，不僅肯定收容人的技術，也讓收容人相信自己的付出，不再只是被動接受別人的幫助、證明自己是有用的人。