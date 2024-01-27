爭取國會龍頭　韓國瑜、江啟臣擬29日拜會民眾黨團

▲韓國瑜、江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男、崔至雲／台北報導

立法院第11屆院長與副院長選舉將於2月1日投票，民眾黨主席柯文哲昨邀請藍綠院長候選人，到民眾黨團說明想法，採閉門會議。民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨今（27日）表示，已確定國民黨正副院長參選人韓國瑜、江啟臣拜會時間。而據《東森新聞雲ETtoday》掌握，時間確定是29日上午9時。

柯文哲26日到民眾黨立法院黨團辦公室開黨團會議。柯文哲會後受訪說，民眾黨已提出國會改革四項要求，因此還是主張公開透明的政治價值，不管藍綠，院長候選人都來黨團溝通或座談會，「願意來的我們就接待他們，閉門會議，不會像君悅那樣直播」，邀請到黨團說明想法。柯也強調，一定會團進團出，若抓到就開除黨籍。

韓國瑜回應，欣見各方對於國會改革的意見逐步的收攏與共識，藍營願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機。江啟臣表示，國民黨這次未能過半，但身為立法院最大多數，他真心誠意推動在野合作，也承諾願將副院長優先禮讓民眾黨提名人選。

針對韓國瑜與江啟臣拜會民眾黨團的日期，江啟臣辦公室表示，要看韓國瑜方的安排，他們都配合；韓國瑜辦公室說，他們非主辦方，所以要以民眾黨公布時間為主。

楊寶楨向《東森新聞雲ETtoday》指出，昨天已確認韓國瑜及江啟臣前來拜會的時間，民眾黨團週日會再發布公開行程。但據掌握，韓國瑜拜訪民眾黨團的時間確定是29日上午9時。