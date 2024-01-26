高嘉瑜自豪辦公室格局完美「一卡皮箱就可進駐」　留一禮物給韓國瑜

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院日前進行立委研究室抽籤，國民黨回鍋立委韓國瑜抽到現任立委高嘉瑜粉紅辦公室，高嘉瑜今（26日）受訪時自豪，她的辦公室在立法院獨一無二、也花很多心思重新裝潢，一卡皮箱就可以進駐，能夠抽中絕對是天選之人。媒體也追問有沒有留下什麼禮物，高回應，除了她的心意跟祝福外，辦公室有很多槍（模型），韓國瑜喜歡的話可以挑一把。

高嘉瑜表示，自己的辦公室在立法院獨一無二、萬中選一，特殊格局除了助理辦公室外，還有樓中樓的隔間VIP包廂，是獨立進出的，「所有立委中只有我有這樣的格局跟待遇，能夠抽中這間絕對是天選之人、非常幸運。」

高嘉瑜介紹，當初前一手是國民黨立委柯志恩，有漏水、壁癌等很多問題沒有整理，自己花很多心思重新裝潢，裝上窗簾、漆成粉紅色、甚至打造獨立出入空間、鋪木底版，讓整個辦公室充滿溫暖氣氛，辦公時心情非常愉快，問政也更理性溫和，能接手這間辦公室真的賺到。

高嘉瑜建議韓國瑜，辦公室裝潢真的不要動，這間辦公室已經是最好、完美的格局，經過很多思考才能打造這樣毫無缺點的辦公室，若真的要動，可以思考一下粉紅色是不是適合他，像是改成藍色之類，除此之外無可挑剔，一卡皮箱就可以進駐。

高嘉瑜指出，當初抽到這間辦公室時，很多人說青島二館風水不好，自己不信風水之說，但因為辦公室地處偏僻、鬧中取靜，很適合休養生息，可能會對人生有另一番體悟，人生就是換位思考，禍福很難用成敗預料，不要用是否連任來判定魔咒，人生未來還很長遠。

至於是否有什麼東西留給韓國瑜？高嘉瑜表示，除了她的心意跟祝福外，辦公室有很多槍（模型），韓國瑜喜歡的話可以挑一把，但不管是撿到槍或砲口對哪，在國會、民眾期待朝野能夠站在台灣更好的角度合作，而不是過去惡鬥、互相杯葛，導致很多福國利民政策無法推動，藍綠都不過半情況下坐下來好好溝通，對民生、對中共大家都應該立場一致。

而這間辦公室過去一直有風水不好傳聞，已經連四屆委員未能連任，會不會對韓國瑜此次競選立法院長有影響？高嘉瑜表示，這都是穿鑿附會說法，重要的是立法院需要什麼樣的院長，韓國瑜之前說要堅持中華民國憲法下的九二共識，但這不是多數台灣人民所認同跟支持。

高嘉瑜直言，光是這樣的說法就不適任，立法院長要接待很多外賓，難道韓國瑜要跟外賓說台灣支持九二共識嗎？單就這點，韓國瑜還是當立委比較適合。

▼高嘉瑜的粉紅辦公室以及模型槍。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

