未續任院長就辭立委？游錫堃認已有決定　「有當選機會為何要談落選」

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長游錫堃今（27日）赴台中立法院民主議政園區參加活動，並接受媒體聯訪。對於昨日與媒體人周玉蔻的交鋒，游回應，自己內心知道要怎麼做，但現在是假設性問題，「我有當選機會，為什麼一定要談落選的事？」至於傳出民眾黨不分區立委黃國昌不滿副手蔡其昌？游表示，各黨有各自想法，民主社會就是多元主張，這很正常、應該要尊重。

立院龍頭選舉2月1日就要展開，游錫堃今受訪時強調，立法院長是由立委互選、每個人都是候選人，必須等到民進黨正式提名、黨團會議通過才會成為民進黨推薦的候選人，若屆時黨團推薦我成為候選人，就會展開拜票活動。媒體追問是否拜會民眾黨？游錫堃表示，只要有票的盡可能前往拜票。

至於與周玉蔻在廣播節目中針對「若未選上院長、是否辭立委」一事交鋒，游錫堃坦言，過去就算了，辭立委是一個假設性問題，所以自己不回答，「當然我內心知道要怎麼做、有所決定，但現在是假設性問題，我有當選機會，為什麼一定要談落選的事？」

至於黨團總召柯建銘和民眾黨立委黃國昌針對國會改革議題交鋒；游錫堃回應，尊重任何黨團跟立委提出的看法。也傳出民眾黨可能不同意民進黨副院長人選蔡其昌，游表示，每個人與黨對選舉都有各自想法，民主社會就是多元主張，這很正常、應該要尊重。