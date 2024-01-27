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柯志恩打臉高嘉瑜　辦公室漏水壁癌不處理！她怒曬照

▲▼高嘉瑜喊辦公室原主人不分區才沒多加整修？柯志恩曬照反駁。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

▲高嘉瑜喊辦公室原主人放爛漏水、壁癌不處理，柯志恩26日曬照反駁。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院25日進行立委辦公室抽籤，韓國瑜抽到高嘉瑜目前使用的辦公室，引發各界關注。高嘉瑜受訪時指出，辦公室的前主人是國民黨柯志恩，可能柯志恩是不分區立委，就沒有多加整修，她接手時漏水、壁癌等一堆問題都沒處理，氣得柯志恩26日曬照反駁，更質疑「房子漏水或壁癌，跟不分區有什麼關係？」

針對韓國瑜未來將接手辦公室，高嘉瑜26日上午受訪時表示，這間辦公室是獨一無二的，擁有特別的樓中樓隔間，辦公室的前主人是柯志恩，但閣樓的漏水、壁癌都沒有處理，她花了很多心思重新裝潢，將牆面漆成粉紅色，讓整個辦公室充滿溫暖，能接手這間辦公室真的賺到。

針對高嘉瑜的說法，柯志恩26日晚間表示，昨天（25日）剛抽完立委辦公室，可以說是幾家歡樂幾家愁，因為長久以來立法院都流傳著，哪一間風水最好、辦公室連任率最高、出過縣市長，韓國瑜抽到的辦公室就是被喻為「籤王」，風水最不好的一間，也是2016年她剛剛進立法院抽到的辦公室。

▲▼高嘉瑜喊辦公室原主人不分區才沒多加整修？柯志恩曬照反駁。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

▲柯志恩說，「心懷正念，用自己所屬的那一方空間，好好花心力服務才是上策」。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

柯志恩回憶說，記得當初剛進辦公室時，由於建築老舊，有漏水和長白蟻等問題，所以她特別花心思重新粉刷、購置家具，4年下來也沒有遇到漏水的情況，還有人說「一進到辦公室，就像走進家具樣品屋一樣！」

柯志恩無奈說，沒想到2020年接手的人，今天（26日）卻說因為她是不分區立委，所以之前沒有多加整修，「我是不知道房子漏水或壁癌，跟區域或不分區有什麼關係啦」、「但辦公室能夠『乾淨整潔』最重要」。

她最後說，「究竟有沒有用心整修或誰的品味比較好，全都不是重點，心懷正念，用自己所屬的那一方空間，好好花心力服務才是上策」。

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