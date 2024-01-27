白營邀藍綠院長候選人「密室協商」　綠委點柯文哲盤算：8席要像80席

▲國民黨不分區立委當選人韓國瑜、民進黨不分區立委當選人游錫堃。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

立院龍頭之爭激烈，民眾黨團拋出國會改革4主張，並邀請藍綠正副院長候選人至民眾黨團閉門會議。民進黨立委林俊憲26日直言，柯文哲要候選人到民眾黨團舉行他們最痛恨的「密室協商」，這是柯的「寄生戰法」，將自己化身為國會多數一部分，「若國民黨上次藍白合還沒學到教訓，一出來阿北就翻臉不認。騙一次不夠，那你有被騙第二次嗎？」

林俊憲表示，下週四就是新一屆立法委員就職與正副院長投票，柯主席再次出招，要兩大黨的正副院長候選人去民眾黨團「政見發表」，甚至還要舉行他們最痛恨的「密室協商」、閉門討論。這件事與民眾黨有關，不知道最公開透明的黃國昌，現在有沒有立場發表一下看法了？

林俊憲指出，民眾黨動作那麼多，似乎有點急，因為他們知道剩下6天時間，如果換不到兩黨其中一黨願意跟他們妥協的話，那接下來4年，民眾黨這8席就是影響力極低的8席。唯有找到理由讓他們自己的票投給院長當選人，無論是不是韓國瑜都好，未來4年才有持續勒索的空間，8席才能真正像80席。

林俊憲分析，柯文哲擔心的才不是這8個立委，能為國政帶來什麼益處？這也是他「寄生戰法」的一招，不趁這一波跟上，將自己化身為國會多數的一部分，他的政治影響力會跟著泡沫化，院長選舉是他唯一的機會，畢竟以後法案表決連署，簡單多數、一翻兩瞪眼，根本沒有民眾黨發揮的空間。

林俊憲直言，民進黨還是一樣的立場，院長選舉是院長選舉，以後要合作再個別依議題討論，不要把兩件不相干的事擺在一起。至於國民黨，如果你們還願意被民眾黨騙進去密室協商，「顯然是上次藍白合還沒學到教訓，一出來阿北就翻臉不認。騙一次不夠，那你有被騙第二次嗎？」

林俊憲認為，如果這是國民黨成長必要之痛，那你們就去談吧，事不過三，希望兩次就能讓你們真正學到，跟沒有誠信的人合作是沒有好結果的。