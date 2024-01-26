寒冬送暖　南消七大東門分隊、好人好事運動協會辦獨居長者防火宣導！

▲台南市消防局七大東門分隊與好人好事運動協會攜手合作，特別為獨居長者舉辦了一場溫馨的防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在這個寒流來襲的季節，台南市消防局七大東門分隊與好人好事運動協會攜手合作，特別為獨居長者舉辦了一場溫馨的防火宣導活動，活動不僅在提高長者們的防火意識，更突顯消防人員溫馨的一面，並由暖男消防員陳明正擔綱演出，為這場宣導活動注入更多關懷與溫暖。

此次防火宣導知識講座，透過生動的方式向獨居長者們介紹冬季防火的重要性，提醒他們注意安全，特別是使用電暖設備應注意的事項，以避免發生意外事故。為了長者們知道如何讓自己住的安全，在活動過程中也示範住宅用火災警報器及滅火器的使用方法，藉由住警器的及早提醒火災的發生，再運用滅火器進行初期滅火或逃生，以為自己爭取一線生機。同時也對於防範一氧化碳中毒進行宣導，教導如何正確燃氣熱水器等類似家電用品。

滿滿的宣導內容，讓長者們同時感受到暖暖的消防服務。活動中，消防員與好人好事運動協會的志工們共同組織互動遊戲，拉近與長者們之間的距離，讓他們在歡笑聲中學習防火知識。分隊和協會準備了溫馨的小禮物，送給每位參與的長者，表達對他們的關懷和祝福。

這場寒流中的防火宣導活動不僅加強了社區獨居長者對防火的警覺，也在寒冷的天氣中為他們帶去了一絲溫暖。感謝所有參與者的辛勞，期待這樣的社區活動在未來能夠持續舉辦，為社區居民打造更加安全、溫馨的居住環境。

第七大隊大隊長石家源表示，對這場春節獨居長者防火宣導聯歡會的活動，不僅有助於預防火災事故，還能夠拉近社區居民和消防隊伍的距離，建立更緊密的社區關係。期望未來能夠繼續推動類似的宣導工作，保障社區居民的生命財產安全。

局長李明峯對這場春節獨居長者防火宣導聯歡會表示高度贊同和支持。他強調這樣的宣導活動不僅提高了社區居民的防火意識，也在實際操作中教育長者們應對火災的有效方法，讓長者們更容易理解和記憶防火知識。

市長黃偉哲指出，這樣的宣導活動不僅是防範火災的實質舉措，更是社區建設的一部分，有助於形成社區安全的氛圍。他對所有參與者表示感謝，並期待未來有更多這樣有意義的社區活動，共同打造一個更加和諧、安全的城市。