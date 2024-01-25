強化專業職能健全多元技能　南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

▲自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為使警專生對消防業務之運作及推展進一步瞭解，以貫徹「理論與實務結合」、「學術與技能並重」之教育目標，讓學生畢業後能迅速勝任消防工作，發揮學用合一之教育功能，自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。

這次實習課程，除讓學生於原分發單位進行職場各項實務訓練外，更將學生集中至六大隊所屬專責安檢隊、和緯及永華高級救護隊、和緯分隊(救災主力隊)，進行數天之專業訓練課程，訓練內容涵蓋多方面，包括救災器材操作、消防安檢實務以及救護技術操作等關鍵技能的培訓，為實習生提供全面而實用的專業知識。



在救災器材操作訓練中，實習生們學習了如何迅速而有效地應對各種災害現場，提升了其應變能力及危機處理技巧。透過實際操作，他們掌握了不同救災器材的使用方法，確保在危急時刻能夠迅速展開救援行動。

消防安檢實務訓練則強化了實習生對於安全檢查程序的了解，並對各類消防安全設備之檢查重點有更深刻之認識，讓學生除了在書本學習相關專業知識外，更可透過實地勘察的機會與實務相結合，讓專業知識更上一層樓。

最後，救護操作訓練使實習生們熟悉急救程序和技巧，提高了他們應對傷患的能力。這項培訓不僅加強了實習生的醫療知識，也為他們未來在緊急救護專業領域中的工作打下堅實基礎。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，訓練期間，學生將接受包括器材操作、消防安檢實務、救護技術在內的全方位指導，以確保他們在未來的職業生涯中能夠勝任多樣性的任務。

消防局局長李明峯表示教育訓練必須從底層紮根，這是提升我們整體應變能力的重要一環。藉由這次的寒假實習訓練，我相信學生們將能夠更深刻地理解並掌握在實際工作場境中應對各種危機的技巧，為其打下堅實的專業基礎，使他們更加臻於卓越的救援專業。