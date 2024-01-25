　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

強化專業職能健全多元技能　南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

▲自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為使警專生對消防業務之運作及推展進一步瞭解，以貫徹「理論與實務結合」、「學術與技能並重」之教育目標，讓學生畢業後能迅速勝任消防工作，發揮學用合一之教育功能，自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。

▲自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次實習課程，除讓學生於原分發單位進行職場各項實務訓練外，更將學生集中至六大隊所屬專責安檢隊、和緯及永華高級救護隊、和緯分隊(救災主力隊)，進行數天之專業訓練課程，訓練內容涵蓋多方面，包括救災器材操作、消防安檢實務以及救護技術操作等關鍵技能的培訓，為實習生提供全面而實用的專業知識。

▲自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）
在救災器材操作訓練中，實習生們學習了如何迅速而有效地應對各種災害現場，提升了其應變能力及危機處理技巧。透過實際操作，他們掌握了不同救災器材的使用方法，確保在危急時刻能夠迅速展開救援行動。

▲自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防安檢實務訓練則強化了實習生對於安全檢查程序的了解，並對各類消防安全設備之檢查重點有更深刻之認識，讓學生除了在書本學習相關專業知識外，更可透過實地勘察的機會與實務相結合，讓專業知識更上一層樓。

▲自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後，救護操作訓練使實習生們熟悉急救程序和技巧，提高了他們應對傷患的能力。這項培訓不僅加強了實習生的醫療知識，也為他們未來在緊急救護專業領域中的工作打下堅實基礎。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，訓練期間，學生將接受包括器材操作、消防安檢實務、救護技術在內的全方位指導，以確保他們在未來的職業生涯中能夠勝任多樣性的任務。

▲自1月15日起至2月16日止，共計有7名警專實習生分發至南消六大隊所屬和緯、公園、永華分隊進行寒假實習訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示教育訓練必須從底層紮根，這是提升我們整體應變能力的重要一環。藉由這次的寒假實習訓練，我相信學生們將能夠更深刻地理解並掌握在實際工作場境中應對各種危機的技巧，為其打下堅實的專業基礎，使他們更加臻於卓越的救援專業。

ET快訊
楊晨熙PO孕前絕美辣照
30%人失眠！「5大好睡食物」營養師認證
女藝人46公斤「仍被于正說胖」　徐嬌公開嗆：是有多歹毒？
一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機
賓士男超派！單挑4輛大車「被圍攻」失控敲車窗　女友跺腳
發現台灣特有種新蟑螂！體長「超過5公分」　比你家裡的蟑螂還大
快訊／超哥再嗆Toyz：不揍你枉為男兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消七大新血大進補　新手職前教育訓練成果亮眼

強化專業職能健全多元技能　南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

快訊／台南東區碳烤店火警「竄大量濃煙」　緊急疏散顧客

台南勞工局結合五個市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

台南勞局29日辦理失業者職業訓練招標說明會　鼓勵投入人才培育

台南新營區民宅火警造成2死1重傷　南消：防火逃生平日建立觀念

花蓮慈院寒冬送暖！　贈禦寒物資+商品卡紅包

花蓮弱勢家戶寒冬無遮蔽　港區扶輪社出錢出力改善居家環境

玻利維亞醫療團隊跨海取經　與花蓮慈院簽署合作意向書

基隆仁愛區春節愛心聯歡餐會　邱佩琳：各界送愛溫暖迎新年

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

上駕訓班竟被教練要求逼車？　硬拉方向盤：機車會閃到路肩

南消七大新血大進補　新手職前教育訓練成果亮眼

強化專業職能健全多元技能　南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

快訊／台南東區碳烤店火警「竄大量濃煙」　緊急疏散顧客

台南勞工局結合五個市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

台南勞局29日辦理失業者職業訓練招標說明會　鼓勵投入人才培育

台南新營區民宅火警造成2死1重傷　南消：防火逃生平日建立觀念

花蓮慈院寒冬送暖！　贈禦寒物資+商品卡紅包

花蓮弱勢家戶寒冬無遮蔽　港區扶輪社出錢出力改善居家環境

玻利維亞醫療團隊跨海取經　與花蓮慈院簽署合作意向書

基隆仁愛區春節愛心聯歡餐會　邱佩琳：各界送愛溫暖迎新年

統一發票開獎結果出爐！7-11、全家、全聯中獎名單一次看

曝陳俊翰返台從政初衷　王婉諭：任何人都很難做到的決心與堅持

南消七大新血大進補　新手職前教育訓練成果亮眼

快訊／新北消防大隊爆收賄　8人陸續移送北檢「至少3人上銬」

強化專業職能健全多元技能　南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

30%人失眠！「5大好睡食物」營養師認證：還護心血管

雙子星聯盟航網樞紐運作減直靠港　託運人接受度將受考驗

竟扯謊「跟IU交往同居過」！南韓詐騙犯全清祖共犯庭審揭荒誕內幕

女藝人46公斤「仍被于正說胖」　徐嬌公開嗆：是有多歹毒？

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

國小生霸凌同學還當模範生　北市府介入調查

桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

即／台南東區碳烤店傳火警　急疏散顧客

桃園YouBike2.0E電輔車服務　2/1起600輛供租借

嘉義市新蛋黃區湖子內大型音樂餐廳進駐

台南新營區民宅火警2死1重傷逃生平日建立觀念

西螺福興宮「八仙綵」免費送　為喜事添福氣

南消新市分隊獲贈救災救護新利器

台南安南區府安路五段119巷傳住宅火警

台南新建置科技執法啟用勸導期1個月

買年貨龍底家　2024桃園年貨大街南區場開張

台南勞局29日辦理失業者職業訓練招標說明會

彰化扇形車庫停車場啟用　1/31前免費停車

台南勞工局致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

更多熱門

相關新聞

南消新市分隊獲贈救災救護新利器

南消新市分隊獲贈救災救護新利器

台南市新市區2023年雜草及廢棄物火警件數多達126件，一般消防衣及消防鞋過於厚重，消防人員救災時易耗盡體力，且若消防衣因汗水導致浸潤，吸熱能力降低，將影響建築物火警入室救災的安全性，25日新市分隊獲贈防焰服15件、防切割手套及防火救護工作鞋各15雙，有效增添野火救災效率及安全性。

南消一隊提醒民眾使用燃氣爐具通風防中毒

南消一隊提醒民眾使用燃氣爐具通風防中毒

南消五大隊強化新進人員救護訓練

南消五大隊強化新進人員救護訓練

南消一大隊加強各大賣場安檢

南消一大隊加強各大賣場安檢

南消四大隊強化危險物品工廠搶救演練

南消四大隊強化危險物品工廠搶救演練

關鍵字：

專業職能健全多元技能南消警專實習

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

快訊／全家開出2張千萬發票！

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面