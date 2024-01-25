增添消防戰力　南消新市分隊獲贈救災救護新利器

▲台南市新市義消分隊捐贈新市消防分隊防焰服15件、防切割手套及防火救護工作鞋各15雙，有效增添野火救災效率及安全性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新市區2023年雜草及廢棄物火警件數多達126件，一般消防衣及消防鞋過於厚重，消防人員救災時易耗盡體力，且若消防衣因汗水導致浸潤，吸熱能力降低，將影響建築物火警入室救災的安全性，25日新市分隊獲贈防焰服15件、防切割手套及防火救護工作鞋各15雙，有效增添野火救災效率及安全性。

防焰服及防切割手套捐贈者為新市義消分隊，新市義消有感警消弟兄救災疲於奔命，且身為義消，更能體會在烈日下揮灑汗水搶救雜草火警的辛勞，特別購置防焰服及防切割手套贈予新市分隊，防焰服除了輕便透氣外，更具有Nomex防火認證，其纖維具有良好的阻燃和隔熱性能，並設計有無線電放置口袋，貼近消防人員使用需求；防切割手套透氣靈活，表面設計分力線耐切割耐穿刺，在山林野火環境下提供完整的保護，同時也適用於車禍救助。

防火救護工作鞋捐贈者為正規電纜股份有限公司，該鞋來頭可不小，具備GORE-TEX CROSSTECH材質，阻隔血液與病毒滲透，有效耐酸鹼，還兼具防火性能，通過EN15090消防鞋認證，消防人員在救災獲得機動性的同時也獲得充分的保護，平時上班在隊內活動或出勤救護時亦能使用。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，新市轄區種有面積廣大的甘蔗園及玉米田，每年早春是雜草火警發生最頻繁的季節，火災原因不外乎是遺留煙蒂或整地燃燒造成，呼籲民眾整地時切勿引火燃燒廢棄物及雜草枯枝，也特別感謝新市義消分隊及正規電纜股份有限公司的善舉，期許新市分隊能不負所託，在多元災害的環境下，善加利用防焰服、防切割手套及防火救護工作鞋三樣救災新利器，增進救災效率。

消防局局長李明峯呼籲，農曆春節將至，爆竹聲響除舊歲，燃放爆竹煙火亦是雜草火警發生的主因，民眾施放爆竹應選購貼有內政部爆竹煙火認可標示之合格產品，且必須依照產品使用說明選擇適當空曠處所燃放，遠離人群及可燃物，避免於樹林、農田或雜草叢生處燃放鞭炮，要謹記：「天乾物燥，星星之火足以燎原」。