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花蓮慈院寒冬送暖！　贈禦寒物資+商品卡紅包

▲花蓮慈院林欣榮院長（中）與何宗融副院長（右一）送上睡袋，讓寒士林先生（左）開心表示，這些都是他很需要的物資。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院林欣榮院長（中）與何宗融副院長（右一）送上睡袋，讓寒士林先生（左）開心表示，這些都是他很需要的物資。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

入冬以來最冷寒流來襲，24日花蓮慈濟醫院在志工室主任顏惠美的帶動下，準備禦寒物資及紅包，由院長林欣榮、副院長何宗融、牙科部特殊需求者口腔醫學科主任李彝邦，與護理部主任鍾惠君、高專徐玲玲、公共傳播室高專黃思齊，將這些愛心物資送到寒士手中，祝福他們溫暖過好年。

「新年快樂，這是睡袋，希望能讓你睡得暖一點。」花蓮慈院寒冬送暖的第一站，來到花蓮車站一處角落，一旁是寒士們以毯子、紙箱搭建了一個容身之處。寒流來勢洶洶，林欣榮院長與團隊分別送上禦寒的外套、毛毯、暖暖包等禦寒物資，並提醒包含頭頸、四肢在內，全身上下都要做好保暖。顏惠美主任表示，之前她帶著志工到處訪視，了解寒士們聚集的地點，這些物資都是事前詢問過寒士後才準備，就是希望能提供給他們最急需的物資。

▲花蓮慈院林欣榮院長（中）與何宗融副院長（右一）送上睡袋，讓寒士林先生（左）開心表示，這些都是他很需要的物資。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

口腔醫學科主任李彝邦（右），送上禦寒的外套，讓暫駐在人安基金會的李先生（左）很溫暖也很感動。

「謝謝花蓮慈院關心我們這些遊來遊去的街友。」一收到睡袋的寒士林先生開心表示，這些都是他很需要的物資，尤其是睡袋，在外面睡的時候，可以隨時攜帶，這個最方便。

接著來到收容寒士的人安基金會，因為中風沒地方住而暫住在此的李先生說，來自花蓮慈院的關懷，很溫暖也很感動，這些禦寒衣服來得很即時，天氣冷可以直拿來穿。

「妳的肚子有沒有好一點？」最後一站來到了新城車站，這位寒士是位熟面孔，去年李小姐因腹部腫大如懷孕，經檢查發現罹患第三期卵巢癌，在花蓮慈院、花蓮縣政府社會處的協助下，移除腫瘤並順利康復出院。與李小姐持續保持聯繫的顏惠美主任找到她的落腳處後，不僅送上物資，還特別準備厚墊及新鞋，幫助她隔絕寒冬中冰冷的地板。

▲花蓮慈院林欣榮院長（中）與何宗融副院長（右一）送上睡袋，讓寒士林先生（左）開心表示，這些都是他很需要的物資。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

穿上新鞋的李小姐（中）見到團隊就開心地滔滔不絕分享近況，非常感謝慈濟的團隊一直以來的照顧。

如今很有精神，身體也健壯許多的李小姐一見到團隊就開心地滔滔不絕分享近況，並說非常感謝慈濟的團隊一直以來的照顧，也感恩證嚴法師創辦慈濟，讓她能得到救治。

這次團隊送予寒士的紅包很特別，去年花蓮慈院陸續得到五項幸福企業大獎肯定，林欣榮院長將獎金加碼翻倍，兌換成超商商品卡發給全院同仁，同仁們將這分獎勵化作愛心，響應「幸福花慈．寒冬送愛」活動，紛紛捐出商品卡來讓愛延續，幫助更多有需要的寒士。

林欣榮院長說，醫院同仁不僅在醫療照護上發揮自己的專業，更身體力行，做到慈悲利他的精神，一起來幫助寒士，很感恩他們的愛心，也祝福寒士們能帶著這些物資與證嚴法師的祝福，平安度過寒冬，有一個溫暖的好年。

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