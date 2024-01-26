龍年財神賀新春 南消一大隊寫春聯提醒民眾用火用電安全

▲台南市消防局第一大隊東原消防分隊26日上午9時，在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理2024年119防火宣導寫春聯活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市消防局第一大隊東原消防分隊26日上午9時，在東原老人活動中心與鄉親有約，辦理2024年119防火宣導寫春聯活動，提醒鄉親用火用電安全，使用室內燃氣熱水器要保持通風良好，以免一氧化碳中毒，現場安排消防替代役男劉劭宇，裝扮成財神爺送紅包、發春聯、喜糖，恭祝鄉親平安健康，現場氣氛熱鬧滾滾。

另一旁是由李宗翰議員舉辦的寫春聯活動，多位書法大師揮毫寫下民眾的新年願望，好張貼於門前喜氣洋洋，祈願來年豐收賺大錢。

東原消防分隊長陳中和、隊員黃裕棋、賴哲璋、蔡峰昌等人另準備了防範一氧化碳中毒、義消召募、防範電氣火災與弱勢族群及老人用火用電安全等宣導資料來進行防火宣導。

分隊長陳中和靈機一動 把「裝設住宅用火災警報器」為今年創新的主題，特請書法大師書寫住警器三大功能「及早發現」「及早反應」.「即時逃生」，讓民眾更加注意居家安全。

消防局第一大隊陳博文大隊長表示，年節將至，民眾用火用電增多，尤其冬天日夜溫差大記得要保暖，使用爐火人離火熄，記得裝設住宅用火災警報器，使用電暖器周圍不可擺放易燃物，避免引發火災事故，大家可以平安過個好年。