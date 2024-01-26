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加強美日同盟！　白宮證實：日相岸田文雄4／10赴美國是訪問

▲▼岸田文雄。（圖／CFP）

▲日本首相岸田文雄將於4月10日赴美進行國是訪問。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國白宮25日證實，日本首相岸田文雄將於4月10日赴美進行國是訪問，除了正式的國宴以外，他將與拜登進行政策會議，藉以凸顯美國與亞太緊密盟邦的關係。

根據《路透社》報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登與岸田將會討論加強兩國在政治、安全、經濟，以及人民交流等議題，確保強化印太地區安全。除了正式的國宴以外，岸田與拜登進行政策會議，藉以凸顯美國與亞太緊密盟邦的關係。

日本駐美大使山田重夫25日在華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）上表示，「2024年將是日美關係的關鍵一年，日美關係維繫不僅止於我們兩國，對國際社會的和平、穩定和繁榮都是不可或缺的。」

《法新社》指出，這趟包含國宴的訪問將顯示，考慮到日益獨斷的中國和難以預測的北韓，華府把焦點擺在至關重要的同盟關係。

此次訪問正值兩位領導人將面臨挑戰之際，不論是拜登還是岸田，在國內的支持度都逐漸降低；拜登在11月的大選中面臨前總統川普的挑戰，而岸田也急於解決募款醜聞、經濟困難和地震災情。

日本早稻田大學教授中林美子表示，日本越來越擔心川普再上任後的前景，因為他過去曾質疑美日聯盟的價值，抱怨美國在日本與韓國部署軍隊的成本過高，「我們非常非常擔心，我們正在設想無論誰成為美國總統，都會出現的各種情況。」

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