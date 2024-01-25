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發現台灣特有種新蟑螂！體長「超過5公分」　比你家裡的蟑螂還大

▲▼日本研究員柳澤靜磨發現來自台灣的新品種蟑螂「台灣大蠊」。（圖／翻攝自X）

▲日本研究員柳澤靜磨發現來自台灣的新品種蟑螂「台灣大蠊」。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

來自日本靜岡縣磐田市的28歲蟑螂研究員柳澤靜磨最近發現2個蟑螂的新品種，其中一個品種來自台灣，是蟑螂屬中最大的品種，為住在森林裡的「台灣大蠊」（Periplaneta gigantea），雄性體長最長可達54.5公厘，比起散佈於都會地區的美洲蟑螂還要大，是蟑螂家族中體型最大的一隻品種。

根據日媒《靜岡新聞》，日本靜岡縣磐田市龍洋昆蟲自然觀察公園的蟑螂研究員柳澤靜磨率領團隊，於昨（24）日正式發表最近的研究成果，發現2種新品種的蟑螂，其中是來自台灣的「台灣大蠊」（Periplaneta gigantea）、另一種是來自馬來西亞婆羅洲的新種蟑螂。

柳澤靜磨指出，僅分布在台灣的新種蟑螂「台灣大蠊」雄性體長為49至54公厘，是蟑螂屬中最大的品種，其雄性的交尾器官形狀和長度上，都可以與其他品種區分開來。

而柳澤靜磨也透露，「台灣大蠊」是他在研究京都國立感染症研究所等地保管的標本時所發現的，「看到標本中的陌生形象，讓我著實感到驚訝，能將研究成果展現出來，令我感到欣慰。」

目前龍洋昆蟲自然觀察公園正在針對新發現的蟑螂品種進行展示。

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