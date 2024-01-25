台南新營區民宅火警造成2死1重傷　南消：防火逃生平日建立觀念

▲台南市新營區中正路一處民宅發生火警，造成母親及兒子喪生，女兒送醫搶救恢復生命跡象，目前救治中。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區中正路1處透天民宅，25日下午2時30分許發生火警，台南市消防局出動23車42人前往搶救，消防人員在2樓室救出母親及兒子、女兒共3人，送醫搶救後女兒恢復呼吸心跳，惟母親及兒子宣告不治身亡，台南市消防局呼籲民眾平日要建立防火逃生觀念。

南消一大隊針對新營區2死1重傷火災案，提出住宅火災逃生避難原則指出：

（一）千萬不可堅持要滅火或為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標；（二）千萬不可躲在浴室：火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙的溫度（大約200度至400度）就可以使塑膠門熔化變形，且浴室門下方也有通風百葉，因此躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，最後會因為遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。而浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。

（三）火場逃生避難流程：1、開門，往一樓往外逃生，火場逃生最佳策略就是離開建築物，而離開建築物最好的方法就是往一樓往外逃生。2、往下逃生發現樓梯煙霧蔓延上來等情形，應立即關避房門以防止火勢及煙霧侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，並改往離火、煙、熱最遠的陽台等待消防隊救援。

另外建議民眾安裝住宅用火災警報器，又稱獨立式火警探測器，內裝電池，不需配線，可獨立安裝於天花板上或牆壁上，當住宅用火災警報器偵測到煙霧或熱氣時，就會發出極大的警報聲響，讓民眾即早應變逃生。

平時不管是在家或在外投宿飯店，應規劃2個方向逃生路線，當主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生。