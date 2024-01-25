　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　母子3人2命危1重傷

▲台南市新營區中正路1處民宅發生火警，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，並救出母子3人，均昏迷送醫。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市新營區中正路1處民宅發生火警，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，並救出母子3人，均昏迷送醫。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市台南新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第一大隊所屬新營等21車38人前往搶救，現場3樓透天厝，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，火勢於下午2時55分許控制，消防人員冒險深入火場搜救，救出2名5、6歲孩童及1名女子，3人都無呼吸心跳命危，立即施以CPR急救，並以救護車送醫，初步了解，3名傷者為母親及女兒、兒子各1人，女兒送醫後已恢復生命跡象，目前持續滅火及全棟房子逐樓清查搜救中。

台南市消防局於25日下午2時30分許據報，台南市新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，消防局馬上出動4梯次各式消防人車23車42人前往搶救。

由於民眾報案時有稱火場2樓有人受困在呼救，消防人員除接駁多條多水線射水搶救外，並同步組成搜救小組冒險進入火場搜救，火勢於下午2時55分許控制，下午3時24分許撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業。

▲台南市新營區中正路1處民宅發生火警，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，並救出母子3人，均昏迷送醫。（圖／民眾提供，下同）

另消防人員在2樓浴室內發現1大2小共3人，為母親40歲婦人、5歲兒子、4歲女兒，3人皆ohca失去呼吸心跳等生命跡象，救護人員馬上施以CPR急救，母親及兒子以救護車送柳營奇美醫院，女兒送衛福部新營醫院搶救。

據鄰居表示，同住家人中，除送醫3人外，父親外出工作不在家，還有2位爺嬤前往宜蘭旅遊，火警發生時並不在家，未受此次災害波及。目前小女兒經搶救後，於下午3時37分恢復生命徵象，由消防局救護跳島機制，緊急由新營醫院轉送至永康奇美醫院進行後續救治。另母親及兒子尚在搶救中。

消防人員初步勘查火場，燃燒1樓客廳與2樓前半臥室，燃燒面積約30平方公尺，未裝設住警器，有損失需要火調，研判起火點在1樓客廳，詳細原因及財物損失由火災調查科調查。

消防局呼籲大眾，應裝設「住宅用火災警報器」，以提早預警火災發生，增加應變與避難逃生的時間，降低火災傷亡風險。

消防局長李明峯呼籲，火警發生時千萬不要躲浴室，因浴室的門除易被大火燒熔毀，且濃煙會竄入，若無法往樓下室外逃生，就在房間關門，並把門縫堵住，以防濃煙竄入！本起火警從救出的3人，都是被煙嗆昏，沒有被火燒到，即可見一斑！

ET快訊
小籃球員爆衝突！　家長怒了「板凳清空」
快訊／大火母子雙亡！　留4歲幼女急救搶命
酒駕男欠國庫3萬...中風無工作能力　桃園分署致贈慰問金
口罩悶死嬰無法器捐！台大醫曝2原因　家長期盼落空
快訊／10縣市非常寒冷！　低溫跌破10度
快訊／國1北追撞事故！　嚴重紫爆…回堵7K
快訊／全聯開出千萬、2百萬發票！　幸運門市曝光
台海5年內有危機？　陸國防部說出「最後底線」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

比賽最後8秒！小籃球員拉手倒地　家長衝進場「板凳清空」爆推擠

快訊／台南民宅惡火奪命！母子雙亡　留4歲幼女急救搶命

酒駕男欠國庫3萬...中風無工作能力　桃園分署致贈慰問金紓困

下班累癱睡死「男友老是偷上」　酒店妹不忍了！自拍影片成鐵證

詐騙水房藏黑幫據點　3個月吸金2.4億！虛擬幣洗錢匯境外

快訊／國1北43.3K「轎車、貨車追撞」！嚴重紫爆…回堵7K

債務糾紛起口角！8黑衣人「齊眉棍狂砸」車變廢鐵　基隆警逮5人

竹苗交界偏僻鐵皮屋藏「喵喵」工廠　146萬包毒咖啡險流入市面

彰化駕駛亂丟菸蒂！雜草起火猛燒畫面曝　民眾急拉水管滅火

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　母子3人2命危1重傷

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

比賽最後8秒！小籃球員拉手倒地　家長衝進場「板凳清空」爆推擠

快訊／台南民宅惡火奪命！母子雙亡　留4歲幼女急救搶命

酒駕男欠國庫3萬...中風無工作能力　桃園分署致贈慰問金紓困

下班累癱睡死「男友老是偷上」　酒店妹不忍了！自拍影片成鐵證

詐騙水房藏黑幫據點　3個月吸金2.4億！虛擬幣洗錢匯境外

快訊／國1北43.3K「轎車、貨車追撞」！嚴重紫爆…回堵7K

債務糾紛起口角！8黑衣人「齊眉棍狂砸」車變廢鐵　基隆警逮5人

竹苗交界偏僻鐵皮屋藏「喵喵」工廠　146萬包毒咖啡險流入市面

彰化駕駛亂丟菸蒂！雜草起火猛燒畫面曝　民眾急拉水管滅火

快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　母子3人2命危1重傷

張立東《營業中》動作慢遭罵！　浩子吐真實心聲：覺得自己好多了

台灣網壇天后奇蹟！　謝淑薇將力拚澳網「同屆」大滿貫雙冠

比賽最後8秒！小籃球員拉手倒地　家長衝進場「板凳清空」爆推擠

外資1小時內爆買A股30億人民幣　這支股票時隔8年半再度漲停

中租-KY自結去年全年獲利250億元　賺逾1.5個股本

Klook公布2024旅遊新趨勢！7成台灣人出國花更多錢在體驗　樂園最夯

台維斯盃資格賽中華主場大戰法國　精銳進出力拚進軍小組賽

快訊／台南民宅惡火奪命！母子雙亡　留4歲幼女急救搶命

SOGO年賺528億元創新高　大巨蛋5月陸續開幕明年底全到位

女星剝爛指甲被質疑虐孩反怒：我沒有生病！入戲網友大喊「好噁快送醫」

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

即／一家5口命案複驗　3幼子「1疑遭勒殺、2人中毒」

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶回調查

內湖「酒店妹」上岸疑找藥頭當乾爹　鄰居曝吸男大法

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！里長判當選無效

遭割頸國三生無緣畢業典禮　校方頒發畢業證書

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

更多熱門

相關新聞

即／台南民宅火警濃煙明火竄出　傳有人受困

即／台南民宅火警濃煙明火竄出　傳有人受困

台南市台南新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，並傳有人受困在2樓呼救，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第一大隊所屬新營、後壁、鹽水、白河、柳營分隊21車38人前往搶救，現場為3樓RC頂4樓鐵皮加蓋，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，火勢於下午2時55分許控制，並組成搜救小組同步進行火場搜救中。

「超派雞排」成路霸　網友：怕吃超派鐵拳

「超派雞排」成路霸　網友：怕吃超派鐵拳

為照顧失明大伯回花蓮　2幼子命喪火海

為照顧失明大伯回花蓮　2幼子命喪火海

花蓮惡火吞噬小兄妹　11人擠鐵皮加蓋辛酸背景曝　

花蓮惡火吞噬小兄妹　11人擠鐵皮加蓋辛酸背景曝　

台南安南區府安路五段119巷傳住宅火警

台南安南區府安路五段119巷傳住宅火警

關鍵字：

台南新營民宅火警昏迷

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

快訊／7-11開出2張千萬發票！

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

快訊／全家開出2張千萬發票！

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

台灣OL遭Discord裁員　她全程直播超錯愕

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面