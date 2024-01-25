快訊／台南新營民宅火警烈焰狂燒　母子3人2命危1重傷

▲台南市新營區中正路1處民宅發生火警，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，並救出母子3人，均昏迷送醫。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市台南新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第一大隊所屬新營等21車38人前往搶救，現場3樓透天厝，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，火勢於下午2時55分許控制，消防人員冒險深入火場搜救，救出2名5、6歲孩童及1名女子，3人都無呼吸心跳命危，立即施以CPR急救，並以救護車送醫，初步了解，3名傷者為母親及女兒、兒子各1人，女兒送醫後已恢復生命跡象，目前持續滅火及全棟房子逐樓清查搜救中。

台南市消防局於25日下午2時30分許據報，台南市新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，消防局馬上出動4梯次各式消防人車23車42人前往搶救。

由於民眾報案時有稱火場2樓有人受困在呼救，消防人員除接駁多條多水線射水搶救外，並同步組成搜救小組冒險進入火場搜救，火勢於下午2時55分許控制，下午3時24分許撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業。

另消防人員在2樓浴室內發現1大2小共3人，為母親40歲婦人、5歲兒子、4歲女兒，3人皆ohca失去呼吸心跳等生命跡象，救護人員馬上施以CPR急救，母親及兒子以救護車送柳營奇美醫院，女兒送衛福部新營醫院搶救。

據鄰居表示，同住家人中，除送醫3人外，父親外出工作不在家，還有2位爺嬤前往宜蘭旅遊，火警發生時並不在家，未受此次災害波及。目前小女兒經搶救後，於下午3時37分恢復生命徵象，由消防局救護跳島機制，緊急由新營醫院轉送至永康奇美醫院進行後續救治。另母親及兒子尚在搶救中。

消防人員初步勘查火場，燃燒1樓客廳與2樓前半臥室，燃燒面積約30平方公尺，未裝設住警器，有損失需要火調，研判起火點在1樓客廳，詳細原因及財物損失由火災調查科調查。

消防局呼籲大眾，應裝設「住宅用火災警報器」，以提早預警火災發生，增加應變與避難逃生的時間，降低火災傷亡風險。

消防局長李明峯呼籲，火警發生時千萬不要躲浴室，因浴室的門除易被大火燒熔毀，且濃煙會竄入，若無法往樓下室外逃生，就在房間關門，並把門縫堵住，以防濃煙竄入！本起火警從救出的3人，都是被煙嗆昏，沒有被火燒到，即可見一斑！