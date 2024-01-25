彰化駕駛亂丟菸蒂！雜草起火猛燒畫面曝　民眾急拉水管滅火

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

一名施姓男子，23日開車到彰化二林大成路準備停車回家，沒想到發現有人亂丟菸蒂，枯枝樹葉起火燃燒，他立即拉水管滅火。對此，彰化縣環保局秘書陳金蘭指出，亂丟菸蒂的情形，會依廢棄物清理法27條，處1200元到6000元罰鍰，如果菸蒂造成大火涉及刑法，會依公共危險處置。

▲有民眾在彰化二林大成路亂丟菸蒂，險造成大火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲施男發現後，立即從家裡拉水管來撲滅火勢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化施姓男子23日開車到家時，發現有一部車剛好離開，於是準備停在該車位，沒想到駛進車位時，發現有枯枝樹葉冒煙的情況，施男懷疑是不是前車抽菸亂丟菸蒂導致，此時煙霧變成小火燒起來，他立即開鐵門回家拉水管滅火，並徹底將附近的餘火澆熄，最後查看發現真的是菸蒂。

施男表示，還好自己有查看，否則愛車可能因此遭波及，而且旁邊是電線桿、做生意民宅，若延燒後果不堪設想，幸好發現得早救了自己的車也救了大家，強調「亂丟菸蒂真的很不好」。

▲彰化縣環保局秘書陳金蘭指出，亂丟菸蒂的情形，會依廢棄物清理法27條，處1200到6000罰鍰。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣環保局秘書陳金蘭指出，針對路口會設置監視系統，如果有民眾亂丟垃圾、菸蒂，都會進行裁罰，民眾檢舉的比例也相當高，因為行車紀錄器普遍，民眾拍到後都會檢舉，檢舉個案如果有裁罰，會發15%的獎金；她並說明亂丟菸蒂的情形，會依廢棄物清理法27條，處1200元到6000元罰鍰，如果菸蒂造成大火涉及刑法，會依公共危險處置。