　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南市議員施余興望被控當選無效　「只是選務費用」二審再勝訴

▲台南市議員施余興望被檢察官提起當選無效之訴，被一審駁回後檢方不服再提上訴，台南高分院25日宣判駁回上訴。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議員施余興望被檢察官提起當選無效之訴，被一審駁回後檢方不服再提上訴，台南高分院25日宣判駁回上訴。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

施余興望2022年當選台南市山地原住民議員，因為涉嫌賄選，檢察官依賄選及意圖使其他候選人不當選而散布謠言，向法院提起當選無效之訴，一審被駁回，檢察官不服提起上訴，台南高分院25日宣判，二審以檢方所提證據不足，駁回當選無效之訴，且不得再上訴，施余興望保住議員席次。

施余興望為2022年11月26日舉行之台南市第4屆議員選舉第13選舉區（山地原住民）選舉之當選人，檢方認定，施余因系爭選舉與其他候選人實力接近，為求勝選，基於投票行賄之犯意，於2022年6月至11月間，行賄錢賴、洪、黃姓選民各新台幣10000元；范姓選民14000元（6000元、8000元）作為約定他們等人投票予被告之對價；行賄鍾姓選民15000元，作為約定鍾姓選民及其具山地原住投票權之親屬共同投票予被告之對價，除涉犯選罷法投票行賄罪，並向法院提起當起選無效之訴，但被台南地院判決敗訴。

檢察官不服，提起上訴後，二審法官指出，檢察官雖主張施余興望為求選舉順利當選，基於對有投票權之人行求或交付賄賂之犯意，對有投票權之錢、鍾等2人分別交付1萬元、1萬5000元賄款，而約使投票予被上訴人，錢等2人收受賄賂允諾投票支持云云。但法官綜合兩造辯論及調查證據之結果，認定施余興望僅係請錢等2人幫忙輔選事務及拜訪選民等情，施余興望辯稱交付錢等2人之1萬元、1萬5000元，係幫忙選舉事務之車馬費等補貼，並非賄款等情，應屬可採。

二審法官認為，檢察官所提證據並無法證明被施余興望交付之1萬元、1萬5000元係屬賄款。也無其他佐證足資證明被施余興望確實有對錢等2人行賄選行為，檢察官所提證據不足，當與規定當選無效之要件不符，檢方上訴請求判決施余興望當選無效為無理由，應予駁回。一審判檢察官敗訴之判決並無不合，應駁回上訴，本件不得上訴。

ET快訊
TWICE官方無預警發子瑜返台影片！　網感動噴淚
泥醉妹回家倒沙發　慘遭性侵
還在冰箱！急凍「跌破10度」再一波
韓國瑜辦公室抽中「籤王」？　黃揚明曝：連四屆立委連任失敗
高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」死亡
民眾黨中評會今通過「禁不分區雙重黨籍」　黃珊珊：依規定辦理

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

邀姊妹花KTV歡唱...送泥醉妹回家竟硬上！色男認錯+賠償換免囚

快訊／小貨車撞飛騎士再衝撞診所！女倒地滿臉血　護理師急關切

沒注意車前狀況！高雄男開車「巷內自撞電桿」　整輛側翻躺路中

快訊／下班注意！國1員林段貨車、3轎車連環追撞　回堵2K

21歲無照男開車恍神撞護欄　4輪朝天翻半圈…自行爬出車外

小商人曾公開力挺！嘉義「小隻馬」鄉長罹癌　正向曬照展招牌燦笑

「ACE交易所」知名律師總裁涉洗錢　羈押禁見首晚吃薑母鴨應景

枉死國三生火化！父母難忍悲痛先行離開　堂弟雨中捧骨灰送別

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

夜夜秀「訕笑身障者」被炎上 製作人道歉｜20240124 ET午間新聞

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

邀姊妹花KTV歡唱...送泥醉妹回家竟硬上！色男認錯+賠償換免囚

快訊／小貨車撞飛騎士再衝撞診所！女倒地滿臉血　護理師急關切

沒注意車前狀況！高雄男開車「巷內自撞電桿」　整輛側翻躺路中

快訊／下班注意！國1員林段貨車、3轎車連環追撞　回堵2K

21歲無照男開車恍神撞護欄　4輪朝天翻半圈…自行爬出車外

小商人曾公開力挺！嘉義「小隻馬」鄉長罹癌　正向曬照展招牌燦笑

「ACE交易所」知名律師總裁涉洗錢　羈押禁見首晚吃薑母鴨應景

枉死國三生火化！父母難忍悲痛先行離開　堂弟雨中捧骨灰送別

肯德基推「開運金沙雞、金沙薯條」　春節限時開賣還抽金元寶！

前進澎湖開出第3個品牌「点爭鮮」　業者：還在評估中

SOGO大巨蛋「明年8月全開」　露天餐廳、最美地下街、精品準備逛起來

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

發現台灣特有種新蟑螂！體長「超過5公分」　比你家裡的蟑螂還大

花蓮弱勢家戶寒冬無遮蔽　港區扶輪社出錢出力改善居家環境

北捷乘客言語暴力威脅站務人員「必送辦」　判賠5千附帶民事賠償1萬

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

天氣1狀態中風風險更高！　醫揭4招護血管

玻利維亞醫療團隊跨海取經　與花蓮慈院簽署合作意向書

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

即／一家5口命案複驗　3幼子「1疑遭勒殺、2人中毒」

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶回調查

遭割頸國三生無緣畢業典禮　校方頒發畢業證書

內湖「酒店妹」上岸疑找藥頭當乾爹　鄰居曝吸男大法

選前承諾「帶大家坐捷運吃好料」！里長判當選無效

更多熱門

相關新聞

即／台南民宅火警　消防救出昏迷母子3人

即／台南民宅火警　消防救出昏迷母子3人

台南市台南新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第一大隊所屬新營等21車38人前往搶救，現場3樓透天厝，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，火勢於下午2時55分許控制，消防人員冒險深入火場搜救，救出2名5、6歲孩童及1名女子，3人都無呼吸心跳命危，立即施以CPR急救，並以救護車送醫，初步了解，3名傷者為母親及女兒、兒子各1人，女兒送醫後已恢復生命跡象，目前持續滅火及全棟房子逐樓清查搜救中。

即／台南民宅火警濃煙明火竄出　傳有人受困

即／台南民宅火警濃煙明火竄出　傳有人受困

「超派雞排」成路霸　網友：怕吃超派鐵拳

「超派雞排」成路霸　網友：怕吃超派鐵拳

台南安南區府安路五段119巷傳住宅火警

台南安南區府安路五段119巷傳住宅火警

把人撞斷腿竟肇逃！女騎士遭逮崩潰：怕被罰

把人撞斷腿竟肇逃！女騎士遭逮崩潰：怕被罰

關鍵字：

台南市議員施余興望當選無效勝訴

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

快訊／7-11開出2張千萬發票！

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

快訊／全家開出2張千萬發票！

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

賀瓏前女友發聲：魯蛇會靠貶低別人讓自己好過

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面