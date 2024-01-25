快訊／台南新營區民宅火警　濃煙明火竄出傳有人受困

記者林東良／台南報導
台南市台南新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，並傳有人受困在2樓呼救，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第一大隊所屬新營、後壁、鹽水、白河、柳營分隊21車38人前往搶救，現場為3樓RC頂4樓鐵皮加蓋，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，火勢於下午2時55分許控制，並組成搜救小組同步進行火場搜救中。
▲台南市新營區中正路1處民宅發生火警，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供）
記者林東良／台南報導
台南市台南新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，並傳有人受困在2樓呼救，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第一大隊所屬新營、後壁、鹽水、白河、柳營分隊21車38人前往搶救，現場為3樓RC頂4樓鐵皮加蓋，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，火勢於下午2時55分許控制，並組成搜救小組同步進行火場搜救中。
▲台南市新營區中正路1處民宅發生火警，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供）
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