快訊／台南新營區民宅火警　濃煙明火竄出傳有人受困

台南市台南新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，火場有濃煙、明火竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局第一大隊所屬新營等21車38人前往搶救，現場3樓透天厝，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救，火勢於下午2時55分許控制，消防人員冒險深入火場搜救，救出2名5、6歲孩童及1名女子，3人均陷入昏迷，立即施以CPR急救，並以救護車送醫，初步了解，3名傷者為母親及女兒、兒子各1人，目前持續滅火及全棟房子逐樓清查搜救中。