南投警分局與台銀合作演練　「詐騙不成搶銀行」劇情神展開

▲南投警分局結合台灣銀行南投分行實施金融防搶演練。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投警分局日前與金融業者合作辦理金融機構防搶演練，藉以提高警察人員和銀行行員的警覺性；由於演練過程驚險刺激且逼真順暢，讓在場民眾誤以為真的發生搶案，事後才知道是虛驚一場，也對警方用心維護民眾財產安全，給予認同與讚許。

演練於19日在台灣銀行南投分行登場，南投分局指出，演練背景和過程為近來國內詐騙猖狂，詐騙集團冒用某投資公司名義，製作假投資網站或APP，並宣稱有特殊管道，可「不限張數、高中籤率、抽中在匯款」等各種話術誘騙民眾上當，歹徒再陪同被害人至台灣銀行南投分行臨櫃提領現金，以支付投資股票中籤款項。

經行員關懷慰問、被害人說詞反覆，遂向被害人表示欲通報警方到場查證；經歹徒發現後，憤而持槍械行搶，得手後欲離開現場時，行員機警通報警方到場，獲報抵達現場之員警於銀行大門口與歹徒對峙，並啟動快速打擊支援警力陸續到達，實施攔截圍捕，並以絕對優勢警力迅速將持械搶匪制伏。

南投分局長胡淑淨表示，年關將近，為維護治安及提高民眾反詐騙意識，藉此次演練讓民眾感受到該分局確保春節治安平穩的用心，並提醒如有接獲異常電話或訊息，可先至該分局洽詢或撥打「165」反詐騙專線查證，如欲提領大筆現金可申請警方護鈔，同時也請各金融機構遇有提領大額款項之民眾，主動協助通報警方實施護鈔，使歹徒無機可乘、平安過好年。