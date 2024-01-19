與對岸詐團合作「半月海撈2億」！他爽分2千萬　保時捷裝233萬現金

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，陸續有民眾看到網路上投資虛擬貨幣廣告，被害人聯繫後就會有幣商上門兌換虛擬貨幣，被害人將取得的虛擬貨幣轉投資進去假的投資APP，最後要出金時慘被封鎖血本無歸，警方埋伏逮捕車手追查，才一舉斬獲與對岸詐騙集團合作的台灣幣商，共計逮捕2名主嫌在內等11人。

▲台灣幣商與對岸詐團合作，6個月就騙走2.04億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，27歲的黃姓男子找來具有竹聯幫背景的邱姓兄弟檔合作，與對岸的詐騙集團合作，由對岸詐騙集團刊登投資虛擬貨幣廣告，只要有被害人聯繫，就由邱姓兄弟檔派人出面洽談。

邱姓兄弟檔自稱幣商跑到被害人家中，並且當面收取被害人現金並且兌換等值的泰達幣給被害人，再由被害人將取得的虛擬貨幣轉投資進對岸詐騙集團所設置的假投資APP，等被害人要出金時卻遭封鎖刪除。

警方接獲報案後，趁邱姓兄弟檔派人再度前往被害人家中收取現金時當場逮捕1名旗下車手，透過手機向上追出邱姓兄弟檔以及黃姓金主等10人，並在黃姓金主的保時捷休旅車中搜出233萬元贓款。

▲對岸詐騙集團還在通訊軟體上寫下免責聲明，強調投資有風險，甚至還可以打165反詐電話求證。（圖／記者邱中岳翻攝）

儘管11人到案後均自稱是合法幣商，但是警方透過手機發現與對岸詐騙集團的交流以及每次分得10%的酬勞，訊後依照詐欺、《洗錢防制法》以及《組織犯罪條例》等罪嫌送辦，最後均遭地檢署裁定收押禁見。

警方指出，黃姓金主與邱姓兄弟檔平時活動在台南地區，主要以高鐵南來北往至被害人家中收取現金，從2022年11月開始至2023年5月，共計有40人受害，損失金額達2.04億元，邱、黃則分得2千萬元左右酬勞。

據悉，其中1名62歲的製造業許姓老闆，就被騙走3300萬元，且對岸詐騙集團手段細膩，還會在廣告上註明「投資風險自行評估」，甚至被害人有疑慮，還會要其可以打去警政署防詐165專線求證，以此取信被害人。