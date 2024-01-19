　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

與對岸詐團合作「半月海撈2億」！他爽分2千萬　保時捷裝233萬現金

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，陸續有民眾看到網路上投資虛擬貨幣廣告，被害人聯繫後就會有幣商上門兌換虛擬貨幣，被害人將取得的虛擬貨幣轉投資進去假的投資APP，最後要出金時慘被封鎖血本無歸，警方埋伏逮捕車手追查，才一舉斬獲與對岸詐騙集團合作的台灣幣商，共計逮捕2名主嫌在內等11人。

▲▼台灣幣商與中國大陸詐團合作，6個月就騙走2.04億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台灣幣商與對岸詐團合作，6個月就騙走2.04億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，27歲的黃姓男子找來具有竹聯幫背景的邱姓兄弟檔合作，與對岸的詐騙集團合作，由對岸詐騙集團刊登投資虛擬貨幣廣告，只要有被害人聯繫，就由邱姓兄弟檔派人出面洽談。

邱姓兄弟檔自稱幣商跑到被害人家中，並且當面收取被害人現金並且兌換等值的泰達幣給被害人，再由被害人將取得的虛擬貨幣轉投資進對岸詐騙集團所設置的假投資APP，等被害人要出金時卻遭封鎖刪除。

警方接獲報案後，趁邱姓兄弟檔派人再度前往被害人家中收取現金時當場逮捕1名旗下車手，透過手機向上追出邱姓兄弟檔以及黃姓金主等10人，並在黃姓金主的保時捷休旅車中搜出233萬元贓款。

▲▼台灣幣商與中國大陸詐團合作，6個月就騙走2.04億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲對岸詐騙集團還在通訊軟體上寫下免責聲明，強調投資有風險，甚至還可以打165反詐電話求證。（圖／記者邱中岳翻攝）

儘管11人到案後均自稱是合法幣商，但是警方透過手機發現與對岸詐騙集團的交流以及每次分得10%的酬勞，訊後依照詐欺、《洗錢防制法》以及《組織犯罪條例》等罪嫌送辦，最後均遭地檢署裁定收押禁見。

警方指出，黃姓金主與邱姓兄弟檔平時活動在台南地區，主要以高鐵南來北往至被害人家中收取現金，從2022年11月開始至2023年5月，共計有40人受害，損失金額達2.04億元，邱、黃則分得2千萬元左右酬勞。

據悉，其中1名62歲的製造業許姓老闆，就被騙走3300萬元，且對岸詐騙集團手段細膩，還會在廣告上註明「投資風險自行評估」，甚至被害人有疑慮，還會要其可以打去警政署防詐165專線求證，以此取信被害人。

ET快訊
女駕駛猛撞緩撞車！　釀國道3車追撞
夫在車上等！人妻遭裸胸揉壓　2幼女偷看意外揭發色密醫
假App詐騙　老闆3300萬全沒了
斷與傅崐萁搭檔　韓國瑜：我跟江啟臣「雙進雙出」
快訊／外資認錯爆買台股801億　創史上第二
快訊／台中麥當勞命案　1男1女死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女駕駛國3猛撞緩撞車！後車急切「彈飛碰聯結車」　工人嚇喊三字經

快訊／高雄輕軌又出事！女騎士硬闖倒地受傷　一度停駛

國5南下40.5K羅東段轎車追撞大貨車　1人受傷送醫...後方回堵

夫在車上等！婦調理經期遭裸胸揉壓　2幼女偷看意外揭發色密醫

快訊／台中麥當勞命案！2人「全身刀傷倒車內」前妻亡　他送醫不治

與女友吵架心情不好…他「坐車內暈厥」！警見冒出濃煙急破窗救人

與對岸詐團合作「半月海撈2億」！他爽分2千萬　保時捷裝233萬現金

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中麥當勞停車場爆命案！賓士得來速停太久　店員一看2人滿身血

撞擊瞬間曝光！「8連霸村長」路口碰撞砂石車　車體凹陷慘死

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

女駕駛國3猛撞緩撞車！後車急切「彈飛碰聯結車」　工人嚇喊三字經

快訊／高雄輕軌又出事！女騎士硬闖倒地受傷　一度停駛

國5南下40.5K羅東段轎車追撞大貨車　1人受傷送醫...後方回堵

夫在車上等！婦調理經期遭裸胸揉壓　2幼女偷看意外揭發色密醫

快訊／台中麥當勞命案！2人「全身刀傷倒車內」前妻亡　他送醫不治

與女友吵架心情不好…他「坐車內暈厥」！警見冒出濃煙急破窗救人

與對岸詐團合作「半月海撈2億」！他爽分2千萬　保時捷裝233萬現金

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中麥當勞停車場爆命案！賓士得來速停太久　店員一看2人滿身血

撞擊瞬間曝光！「8連霸村長」路口碰撞砂石車　車體凹陷慘死

杜絕中國牡蠣洗產地　陳亭妃要求邊境逐批檢驗

台積電期貨夜盤交易22日17:25全球首發　交易時間達16小時35分鐘

傅崐萁有意爭立法院長？　媒體人：朱立倫想奪回主導權的戲

懷裡抱「11kg巨貓」超撒嬌！媽媽養6年充滿疑惑：明明食量也不大

狗狗太安靜主人驚覺不對勁　X光一照「50多條髮帶」塞肚

西門町捕獲野生八點檔女神！「真人娜美」張家瑋露小蠻腰吸粉

女駕駛國3猛撞緩撞車！後車急切「彈飛碰聯結車」　工人嚇喊三字經

集保所2023年八大亮點成績出爐　基富通友善理財平台基金存量破1200億

婆婆突獻殷勤！煮1鍋麵「逼大家吃光」　背後真相曝全場嚇壞

給客提前1.5小時入住！對方再提「1要求」他崩潰　同業：千萬別寵

只喝1杯燒酒雞湯酒測就超標　長髮爆乳妹嬌喊「可以不要嗎」

社會熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

半套店主打9年級爆乳妹　51歲大媽讓老司機哭了

護理師下班遇死劫　遭砂石車鬼切輾斃

台中麥當勞停車場命案身分曝　2人昨才開完家暴庭

即／蘇澳軍港意外　海軍士官長穿潛水溺斃

台中1男1女多處刀傷倒臥車中　1死1傷

阿伯獲利千萬空歡喜　血壓還飆到300

即／北市林森北路驚現天坑！警方封鎖現場

即／國1連環追撞！「4大車」撞成一團　車流回堵5km

超美調查官姊妹調職　理由竟是老爸太正直

即／台中麥當勞命案　他送醫仍不治

海虎3軍官失聯近1個月！白沙屯媽指示2線索尋人

更多熱門

相關新聞

砂石車撞擊瞬間曝光！「8連霸村長」開車出門慘死

砂石車撞擊瞬間曝光！「8連霸村長」開車出門慘死

宜蘭縣三星鄉雙和一路、人和六路口，19日上午8時58分左右發生一起死亡車禍！一輛砂石車與小客車在路口發生碰撞， 82歲的廖姓小客車駕駛當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後仍宣告不治，稍早撞擊瞬間曝光。

超萌圓山黃色小鴨長大影像曝！39旅宿推優惠

超萌圓山黃色小鴨長大影像曝！39旅宿推優惠

恐怖駕駛「撞車迴轉再撞人」民眾求監視器

恐怖駕駛「撞車迴轉再撞人」民眾求監視器

小三通超重將拒載！「跑單幫」貨物塞爆

小三通超重將拒載！「跑單幫」貨物塞爆

日本爺自費來台義演尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

日本爺自費來台義演尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

關鍵字：

虛擬貨幣詐騙集團詐欺影音

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

若爆發第3次世界大戰　這12國最安全

快訊／30歲人氣韓歌手衝進警局　自爆：這是警局嗎，我要自首吸毒

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

台積電直衝625元！Joeman解套了

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

快訊／高鐵拍板「年終總獎金逾6個月」　春節罷工危機解除

1女陳屍麥當勞停車場！店員見2人「滿身血」嚇瘋

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

149.9萬！進口休旅入手大降14萬

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面