詐團2個月詐千萬！首腦「天天宮廟問事」　連算命師也被利誘

記者游瓊華、郭玗潔／台中報導

台中以李姓男子為首的詐團，在短短2個月詐財高達數千萬，李又假藉經營虛擬貨幣和身邊親友的人頭帳戶洗錢，遭檢警查獲。警方發現，李男相當迷信，幾乎每天都會到蔡姓算命師的私人宮廟問事，請「太上老君」指點他事業、用人，蔡姓算命師也受不了利誘，提供人頭帳戶供李男洗錢。全案依洗錢、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦，李等11人遭起訴。

▲台中李姓詐團首腦超迷信，經常到私人宮廟問事業，最後仍被警方逮捕。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市刑大偵七隊去年偵辦吳姓收簿手案件，循線發現以34歲李姓犯嫌為首的幕後詐欺洗錢集團，警方立刻組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。追查發現李嫌與詐騙集團配合，為順利流通詐騙贓款，並躲避檢警查緝，利用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導其餘共犯統一口徑，向檢警謊稱自己是幣商、提領的款項來源，都為客戶向其購買虛擬貨幣的款項。

此外，詐團更提供偽造的虛擬貨幣交易明細，供其他車手躲避檢警追查，營造不實貨幣實際買賣的假象來規避查緝，經檢警循線追緝後，共逮回李嫌等11人，李姓主嫌提供假資料，不僅讓檢警耗費龐大司法資源追查，且犯後態度惡劣，遂向法院聲請主嫌羈押禁見獲准並從重量刑。

經查，以李姓男子為首之詐騙集團，負責收簿、水房、提領贓款等洗錢工作，李嫌與詐騙集團配合，為增加檢警查緝難度，先將被害人匯入之款項，另用電子支付帳戶將金流層層轉出，為了加速洗錢速度，李嫌不惜利用身邊的親友，要他們提供自身帳戶申辦電支帳戶讓詐騙集團使用，並請親友協助提領贓款，其中不乏高知識分子和一名蔡姓算命師，也全都跟著栽了！

▲全案移送台中地檢署偵辦，李等11人遭起訴。（圖／記者游瓊華翻攝）

李嫌與詐騙集團合作之手法，即在詐騙集團利用人頭帳號轉帳洗錢時，同步利用虛擬錢包帳號，製造同金額的交易紀錄，以塑造「假金流」，若領出贓款的車手落網，即稱自己是「幣商」，並提供交易明細，利用完整地交易虛擬貨幣的價金紀錄，躲避警方追緝，短短兩個月時間，詐騙金額高達數千萬元。

檢警還查出，李男相當信任蔡姓算命師開的私人宮廟，經常到宮廟祭拜，請主神「太上老君」指點他事業、用人和風水等大小瑣事，並邀請蔡男提供帳戶供詐騙集團使用。全案依洗錢、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦，李等11人遭起訴。