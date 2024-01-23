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賓利女警太荒唐！幫黑吃黑開「擊落三聯單」　找詐團索賄700萬

▲▼前台北市中山分局女警邱薏瑄涉當薪水小偷，蹺班上夜店還開警車送男友回家遭起訴。（資料照／翻攝臉書）

▲前台北市中山分局女警邱薏瑄涉嫌協助詐團黑吃黑，遭到起訴。（圖／資料照，下同）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

北市前女警邱薏瑄多次因炫富鬧上新聞版面，還曾涉嫌偷查個資、詐領加班費、開警車載男友，多件官司纏身，但荒唐事蹟爆不完，新北地檢署調查發現，邱女與男友合作偽造搜索扣押筆錄，讓詐騙集團「黑吃黑」私吞詐欺所得款項，由於索賄700萬失敗，全案才曝光，今(23)日檢方依違反個資法、貪汙違背職務索賄與行賄等罪起訴邱女。

邱薏瑄原就讀高雄大學法律系，後來改考警專31期畢業，2014年分發到台北市中山警分局，為了上班方便，買BMW代步，後來改換賓利車，2015年因一口氣買下高鐵3個座位，還在臉書PO出大長腿放在位子上的美照，高調炫富引發爭議。

邱女違法事跡也不少，因懷疑當時的男友跟前女友還有聯絡，擅自查詢車籍個資，2023年間又爆出涉嫌替從事詐騙的新男友查詢特定民眾個資，以及2度在值勤期間溜班，詐領薪資、油資，1次跑到夜店找友人狂歡，另1次則是開警車載男友回家，遭依洩密、偽造文書、瀆職等多項罪名函送法辦，並遭到起訴，警員身分也被汰除。

▲▼ 北市「賓利女警」邱薏瑄遭起訴。（圖／資料照）

孰料，新北地檢署又查出邱女新的荒唐事蹟，她利用警政署警用智慧分析決策支援系統，偷查4人個資，交給另名陳姓男子；她還於去年7月3日透過男友郭宣良牽線，與詐騙集團的郭姓成員見面商談合作，協助他私吞上游的1000萬詐欺款項，郭男稱願以30萬元報酬，換取不實的搜索扣押筆錄。

也就是說，詐欺被警察抓到，坊間普遍通稱為「擊落」，因此警方製作用來攔截詐團成員不法款項的搜索扣押筆錄，被稱為「擊落三聯單」，故郭男以30萬元請邱女協助製作假的擊落三聯單，謊騙上游稱詐欺款項遭警查扣，藉此將千萬贓款全進自己口袋；但邱女獅子大開口，要求「73分」，等同於她要求與男友拿700萬元，郭男拿300萬，但遭到拒絕，最終破局。

同月邱女男友的所屬的詐團「山河」也打算利用相同手段，利用擊落三聯單，「黑吃黑」吞掉原本要給上游的300萬詐欺所得，因此邱女虛構一名林姓員警搜索扣押筆錄目錄表等公文書拿給「山河」，「山河」再交給上游，順利私吞300萬之不法利益。

邱女到案坦承犯案，卻拒認利用假三聯單索賄，但檢方認定郭男、邱女與其男友3人已違反個資法及貪汙違背職務索賄、行賄等罪，依法起訴。

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