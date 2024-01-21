　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱...遭大外割撂倒

▲陳男取得贓款後逃逸，遭支援圍捕的實習警員一把抓住逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男取得贓款後逃逸，遭支援圍捕的實習警員一把抓住逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名婦人，日前誤信詐騙集團投資廣告，遭騙取了498萬元，前往警局報案後，婦人配合警方，向詐團表示想再投資，約定時間一到車手如約現身，但早已被埋伏的警員鎖定，車手拿到錢正想逃跑時，一名身材高大的警專實習警員擋住去路，並用大外割將車手摔到在地，壓制上銬逮捕。

據了解，身高190公分、出生在金門的警專實習生戴楷閎，上週四（18日）才到新北三峽北大派出所實習，從小對警職工作就很有興趣，對日益猖獗的詐騙又十分痛恨。得知所內學長正在偵辦轄內51歲秦姓女子遭詐騙案，馬上自告奮勇，提議參與圍捕車手行動。

▲陳男取得贓款後逃逸，遭支援圍捕的實習警員一把抓住逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方逮捕陳男，搜出偽造投顧公司證件。（圖／記者陸運陞翻攝）

上週五（19日）晚間，秦女向警方表示，與詐團相約在北大特區某咖啡館碰面交款，所長分配任務後，由身材高大的實習生，搭配所內老經驗的警員，埋伏在車手逃逸路線上。約定時間一到，22歲陳姓車手要求秦女到一旁公園，陳男取得金錢後，感覺不對拔腿就跑，現場警員連忙上前攔阻。

▲陳男取得贓款後逃逸，遭支援圍捕的實習警員一把抓住逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警專實習生戴員，從小就對警職工作十分嚮往。（圖／記者陸運陞翻攝）

追逐約10公尺後，陳男往警方預計路線方向逃去，與其他同仁埋伏的戴楷閎，立即擋在陳男去路，身高僅165公分的陳男狂奔煞車不及、「投入」190公分的戴員懷內，並遭摔到在地，其他警員一擁而上，將其壓制並搶下手機，隨後在陳男身上搜出偽造投顧公司證件，訊後，警方依詐欺罪被移送新北地檢署偵辦。

ET快訊
健保「癌症NGS檢測」給付最快5月上路！各癌別「終生給付1次
拿到職業駕照才半年！23歲男「輾碎騎士」見滿地血嚇傻
快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐
要傅崐萁死心？朱立倫斥假投票是謠言　稱「韓江配」堅定往前
超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆
「第一媳婦」張玉嬿57歲近照曝光！　網驚：一樣漂亮
超哥爆打Toyz！　好友踹一腳也慘了
187cm韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋
星巴克連2天買一送一　「不提供優惠品項」變多了
台中白牌司機失聯2天　老父急報案...發現陳屍車內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱...遭大外割撂倒

台中白牌司機失聯2天老父急報案　警手機定位尋獲...陳屍車內

40多隻狗狗全關籠鍊養！未絕育放任繁殖　苗栗男遭罰9.8萬

超哥警局過夜！當街狂揍Toyz害頭破血流　雙手上銬狼狽移送畫面曝

超哥把Toyz打到滿頭包！好友助陣踹一腳也慘了　警將通知到案

女大生當街被上銬！穿「露肚裝戰袍」夜店狂嗨　酒駕撞人還笑

拿到職業駕照才半年！23歲男「輾碎騎士」見滿地血嚇傻　遭法官判刑

警方密錄器畫面曝！超哥不忍了「街頭痛扁Toyz」　手拿飲料上警車

通緝犯偷2幼兒園25萬元+3台筆記電腦　躲旅館被逮

逆境重生！彰化6指超人媽媽截肢又罹乳癌　考取居服員當3寶榜樣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

聽媽預告「要加班晚點回家」　女兒奶音狂示愛：超級想妳

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱...遭大外割撂倒

台中白牌司機失聯2天老父急報案　警手機定位尋獲...陳屍車內

40多隻狗狗全關籠鍊養！未絕育放任繁殖　苗栗男遭罰9.8萬

超哥警局過夜！當街狂揍Toyz害頭破血流　雙手上銬狼狽移送畫面曝

超哥把Toyz打到滿頭包！好友助陣踹一腳也慘了　警將通知到案

女大生當街被上銬！穿「露肚裝戰袍」夜店狂嗨　酒駕撞人還笑

拿到職業駕照才半年！23歲男「輾碎騎士」見滿地血嚇傻　遭法官判刑

警方密錄器畫面曝！超哥不忍了「街頭痛扁Toyz」　手拿飲料上警車

通緝犯偷2幼兒園25萬元+3台筆記電腦　躲旅館被逮

逆境重生！彰化6指超人媽媽截肢又罹乳癌　考取居服員當3寶榜樣

陳俊秀兄弟開訓很興奮　首日訓練被平野虧「跑太慢」

《幻獸帕魯》40小時銷量破300萬　黑粉進去玩秒愛上：精神時光屋

西區1、2名交手戰到最後一刻　雷霆逆襲中斷灰狼4連勝

健保「癌症NGS檢測」給付最快5月上路！各癌別「終生給付1次」

八點檔無極限！謝承均首認地下戀情　和游詩璟上床被迫「取精取卵」

快訊／快來對答案！　學測英文科解答出爐

要傅崐萁死心？朱立倫斥假投票是謠言　稱「韓江配」堅定往前

車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱...遭大外割撂倒

超罕見！「酸民狂刷5星」超哥餐廳　留言炸鍋：謝謝老闆

「國民黨能團進團出？」　郭正亮示警：別以為54席一定贏綠51席

走路滑手機險釀車禍　她露胸部道歉獲原諒

社會熱門新聞

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

超哥餐廳地標被洗版！粉絲：寫評論送拳頭

彰化路面深夜氣爆！柏油路炸成碎塊

Toyz頭縫10針！　「2車10多名黑衣人」醫院外堵人

即／Toyz評論吃拳頭　超哥被逮捕

館長評Toyz當街遭毆：打人百分之一萬不對

Toyz被超哥打到滿頭血　已去醫院驗傷

Toyz遭毆傷勢曝　包紮完赴警局做筆錄

密錄器畫面曝！超哥打完手拿飲料上警車

超哥請Toyz吃拳頭　竟因醋飯被嫌難吃

更多熱門

相關新聞

他從雲林北上提款領3萬就被盤查　無法交代這事栽了

他從雲林北上提款領3萬就被盤查　無法交代這事栽了

北市警中山分局長春路派出所警員，在12日執行深夜巡邏時，在凌晨2時許於銀行前發現有名男子在提款機前提款，卻神色慌張不斷看向四周，警方立刻上前盤查，發現男子住在雲林卻跑來台北領錢，且身上的提款卡也不是自己的，當場將領出的3萬元、提款卡以及男子帶回派出所。

阿伯獲利千萬空歡喜　血壓還飆到300

阿伯獲利千萬空歡喜　血壓還飆到300

機警老司機報警逮車手　保被害人80萬

機警老司機報警逮車手　保被害人80萬

少年車手遭「黑吃黑」被出賣

少年車手遭「黑吃黑」被出賣

偷車賊肇事逃逸拒捕　警騎車圍捕撞分隔島摔傷

偷車賊肇事逃逸拒捕　警騎車圍捕撞分隔島摔傷

關鍵字：

三峽車手實習警

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

一家五口全變街友　社工目睹震撼

187cm韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

郭鬼鬼見Toyz遭毆　「我當初就動手過」

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

超哥餐廳地標被洗版！粉絲：寫評論送拳頭

更多

最夯影音

更多
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面