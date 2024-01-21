車手取款狂奔煞不住　撞進190cm實習警懷抱...遭大外割撂倒

▲陳男取得贓款後逃逸，遭支援圍捕的實習警員一把抓住逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名婦人，日前誤信詐騙集團投資廣告，遭騙取了498萬元，前往警局報案後，婦人配合警方，向詐團表示想再投資，約定時間一到車手如約現身，但早已被埋伏的警員鎖定，車手拿到錢正想逃跑時，一名身材高大的警專實習警員擋住去路，並用大外割將車手摔到在地，壓制上銬逮捕。

據了解，身高190公分、出生在金門的警專實習生戴楷閎，上週四（18日）才到新北三峽北大派出所實習，從小對警職工作就很有興趣，對日益猖獗的詐騙又十分痛恨。得知所內學長正在偵辦轄內51歲秦姓女子遭詐騙案，馬上自告奮勇，提議參與圍捕車手行動。

▲警方逮捕陳男，搜出偽造投顧公司證件。（圖／記者陸運陞翻攝）

上週五（19日）晚間，秦女向警方表示，與詐團相約在北大特區某咖啡館碰面交款，所長分配任務後，由身材高大的實習生，搭配所內老經驗的警員，埋伏在車手逃逸路線上。約定時間一到，22歲陳姓車手要求秦女到一旁公園，陳男取得金錢後，感覺不對拔腿就跑，現場警員連忙上前攔阻。

▲警專實習生戴員，從小就對警職工作十分嚮往。（圖／記者陸運陞翻攝）

追逐約10公尺後，陳男往警方預計路線方向逃去，與其他同仁埋伏的戴楷閎，立即擋在陳男去路，身高僅165公分的陳男狂奔煞車不及、「投入」190公分的戴員懷內，並遭摔到在地，其他警員一擁而上，將其壓制並搶下手機，隨後在陳男身上搜出偽造投顧公司證件，訊後，警方依詐欺罪被移送新北地檢署偵辦。