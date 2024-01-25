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高雄1／29大停水29hrs！38萬戶受影響　19處臨時加水站地點一次看

▲停水,儲水,水龍頭,缺水,降壓,漏水。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄1/29大停水，影響38萬用戶。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣自來水公司第七區管理處配合台電上寮復興線停電，辦理竹寮800mm旁通管連結工程，將在1月29日上午9時起停水29小時，影響停水戶數為38萬3443戶。為解決停水造成的不便，也增設19處臨時加水站，提供市民使用。

為配合台電公司上寮復興線停電作業，辦理竹寮800mm旁通管連結工程停抽高屏溪3200mm原水管線，影響高雄市坪頂、拷潭、鳳山等淨水場出水量減少。台灣自來水公司第七區管理處辦理停水，時間自1月29日上午9時起1月30日下午14時止，合計影響時間29小時，影響戶數為38萬3443戶。

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▲▼高雄1/29大停水，影響38萬用戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄1/29大停水，影響38萬用戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於停水時間長、範圍大，台水公司也增設19處臨時加水站，設置地點如下：

1. 左營區：

(1) 高雄市左營區左營大路401巷口旁。

(2) 高雄市左營區左營大路6巷81號(埤西里活動中心)。

(3) 高雄市左營區先鋒路293號(崇實自助里聯合活動中心)。

2. 鼓山區： 高雄市鼓山區建榮路157巷24號(內青雲宮)。

3. 前鎮區： 高雄市前鎮區南衙路1號(明正社區活動中心)。

4. 旗津區： 高雄市旗津區吉祥街68號(高雄市明心社修善堂後方)。

5. 鳳山區：

(1) 高雄市鳳山區國富路31號(活動中心)。

(2) 高雄市鳳山區華興街83號前。

(3) 高雄市鳳山區福德街145號(五福國小前)。

(4) 高雄市鳳山區光復路11號(服務所門口)。

6. 小港區： 高雄市小港區長興街與大鵬路交叉。

7. 仁武區：

(1) 仁武區八德西路守望相助巡守隊(HOKI大樓前)。

(2) 仁武區仁祥街199號前。

8. 大社區： 大社區自強街5號前

9. 楠梓區：

(1) 楠梓區翠屏里德惠路55號前。

(2) 楠梓區壽民路與外環西路交叉口。

(3) 楠梓區廣昌里廣昌街175巷37號前。

10. 梓官區：

(1) 梓官區梓官路258號。

(2) 梓官區廣澤路3號。  

台水表示，估計本次除停水外，其餘地區仍保持正常供水，但於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。停水期間造成用水不便，敬請見諒。

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