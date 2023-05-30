快儲水！高雄9400戶...5／31起停水23hrs　受影響3地區曝光

▲高雄3地區將停水23小時。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄人注意！台灣自來水公司發布公告，配合公路局台19甲線路基路面拓寬工程，須進行頂潭路1200mm管線改遷工程，5月31日下午6時至6月1日下午5時止，共計23小時，執行停水作業，影響戶數達9400戶。

台水表示，停水區域包含彌陀全區、梓官區梓信里、赤崁里（赤崁北路）、岡山區福興里、石潭里及寶米路（八寶橋至光潭路沿線巷弄內用戶），共計9400戶。停水時間為5月31日下午6時至6月1日下午5時止，共計23小時。

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▲▼高雄停水公告。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續將逐一檢視工程細節，縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水，以儘早提供用水需求。請用戶配合節約用水並預作儲水準備，若遇颱風或豪雨影響作業安全時，停水案將順延並擇期公告實施，造成不便之處，敬請民眾體諒。

水公司呼籲民眾，請提早於停水前六小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

另外，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司，將派專人到府服務。