準備儲水了！高雄1.5萬戶12／6將「停水6hrs」　影響範圍曝光

▲高雄左營區12/6將停水6小時，約影響1萬5395戶用水。（示意圖／記者黃孟珍攝）

記者賴文萱／高雄報導

注意了！台灣自來水公司發布停水通知，受到半屏山加壓站高低壓電氣設備檢驗影響，12月6日左營區24里自上午9點停水至下午3點，一共6小時，影響戶數約1萬5395戶，請用戶配合節約用水並預作儲水準備。

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▲準備儲水！高雄1.5萬戶12／6將「停水6hrs」，影響範圍曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

台水指出，為了進行今年度半屏山加壓站高低壓電氣設備檢驗，左營區（頂西里、城南里、合群里、廍南里、廟北里、埤東里、聖西里、屏山里、廟東里、埤西里、聖后里、廍北里、路東里、聖南里、祥和里、永清里、明建里、進學里、中南里、中北里、頂北里、尾西里、尾南里、尾北里）6日將自上午9點停水至下午3點，一共6小時，約影響1萬5395戶。

▲▼高雄1.5萬戶12／6將「停水6hrs」，影響範圍曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

停水時間｜12/6 上午9時00分 - 下午3時00分

停水原因｜111年度半屏山加壓站高低壓電氣設備檢驗。

停水區域｜左營區：頂西里、城南里、合群里、廍南里、廟北里、埤東里、聖西里、屏山里、廟東里、埤西里、聖后里、廍北里、路東里、聖南里、祥和里、永清里、明建里、進學里、中南里、中北里、頂北里、尾西里、尾南里、尾北里。

提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間關閉抽水機電源，以避免馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，或造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。