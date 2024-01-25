考試達人賴世昌畫勝利星村《走出困境》　獲世界油畫大賽優秀獎

▲賴世昌(前右)《走出困境》， 獲全世界油畫大賽優秀獎 。（圖／賴世昌提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

第6屆新唐人「全世界人物寫實油畫」大賽，日前在美國紐約曼哈頓的薩爾瑪貢迪藝術俱樂部(Salmagundi Club) 舉行入圍作品展覽暨頒獎典禮。曾是考試達人的賴世昌的參賽作品《走出困境》獲得「優秀獎」。

賴世昌說，2022年初先後從媒體友人得知這項油畫大賽訊息，他認為自己每年最多只能創作4幅油畫，而台灣每年全國性徵件比賽超過10場，尚且無法每場參賽，實在沒有多餘心力參加國際比賽，因此，均以「參加國際賽的時機尚未成熟」婉拒。



後來得知「可以用國內得獎作品提交參賽」，於是他決定試試看，挑選了幾幅得獎作品於2023年初報名參加這場世界大賽，其中兩幅參賽作品：《土水師的光與影》與《走出困境》首次參加新唐人油畫大賽就獲得入圍。



今年月18日晚間第六屆新唐人油畫大賽頒獎，得獎名單揭曉，他的作品《走出困境》獲得「優秀獎」，讓他喜出望外；他分享獲得評審青睞原因，可能是「自己追求藝術的終極目標：求真、求美、求善」與「主辦單位宗旨：弘揚傳統寫實繪畫的純真、純善、純美精義」相符。而「藝術離不開生活」，他的作品除了表達了人生經歷之外，在內容上也常呈現與周遭生活環境有關的議題，而具有在地化與本土性的特質。



他表示，自己的「比賽-習畫」模式的前提要素是「比賽」，因此在2020年3月公職退休之後就持續以「參加比賽」來作為「學習油畫」的短期目標，至今有4年，除了參加台灣國內的全國性徵件比賽，自2023年起也開始參與國際賽事。而這場第六屆新唐人全世界人物寫實油畫大賽，則把它當作自己「比賽-習畫」前3年的總驗收。