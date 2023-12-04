國考達人退休拾畫筆　獲2023年亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

▲賴世昌（右）與台南應用科技大學漫畫系副教授的林舜青一起參加「2023年亞洲傑出精英藝術節大賽」，同獲冠軍（圖／賴世昌提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國考達人賴世昌公職退休後重拾畫筆，與目前專任台南應用科技大學漫畫系副教授的林舜青老師一起參加「2023年亞洲傑出精英藝術節大賽」，同獲冠軍佳績。日前喜訊傳來，除令畫室同門學生欣喜雀躍之外，也將喜訊後同好分享。

▲打開心窗。

賴世昌為一圓年輕時代當畫家的夢想，於2020年從公職退休，隨即轉換跑道到藝術領域，展開他以比賽自學繪畫之旅。他說自己運氣很好，第一幅比賽圖即入選「台灣美術獎」全國徵件比賽，之後他陸續創作16幅油畫作品參加全國性比賽，每一幅也都獲得獎項。



他自學油畫參賽1年半後，至2021年9月他在屏東大學視覺藝術系碩士班遇到林舜青老師，在兩學期的油畫專業研究課程中學到古典寫實技法，從此技藝快速進度。為了專注創作與比賽，從碩班休學，並繼續跟林老師學習「以photoshop設計比賽圖稿」。至今參加比賽，國內、外頻頻獲獎。

2023年從年初入圍全國美術展（棄權複審）、入選台陽美展；年中入圍大墩美展（棄權複審）、入圍磺溪美展（棄權複審）、獲得全國油畫展林美珠獎；年終入圍基隆美展（棄權複審）、入圍第9屆竹梅源全國油畫創作比賽及「新唐人第6屆全世界人物寫實油畫大賽」。

他說，獲在短期間內獲此學習成績，這完全要感謝林老師毫不藏私地傳授「百戰金獎」神技。而「世間萬物瞬息萬變，緣起緣滅成住壞空」的生存律則無法突破，吾人唯有打開心窗、拆除心牆，寬容視界，把握當下，才能遇見生命的美好，追求更精彩的生活」。